Vices fazem diferença em debate repetitivo

Os candidatos a prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT), repetiram argumentos e passaram a maior parte do tempo fazendo acusações recíprocas e trocando desafios seguidos da exigência de que o oponente comprovasse as suas afirmações. Este foi o clima predominante no debate promovido, nesta quarta-feira (24), pela TV Aratu (SBT), e mediado pelo apresentador Casemiro Neto.

A estratégia foi a mesma dos debates anteriores. Pelegrino procurou vincular Neto ao prefeito de Salvador, João Henrique (PP), e Neto buscando minimizar a importânciado alinhamento político do governo municipal com os governos estadual e federal.

Debate das vices - A novidade do debate em relação ao anteriores foi a presença das candidatas a vice na chapa de Pelegrino, Olívia Santana (PCdoB), e de Neto, Célia Sacramento (PV), que trocaram perguntas e respostas por dois minutos.

Olivia começou perguntando como a adversária, uma mulher e negra, se sentia numa chapa do DEM, partido que seria contrário às cotas sociais, afirmando ainda que Neto votou contra aumento da licença-maternidade para seis meses.

Célia rebateu às duas afirmações e afirmou que Olívia "só veio para esse processo a partir da minha escolha por ACM Neto", procurando ligar a escolha dela à necessidade de Pelegrino de também ter um negro na chapa. Olívia observou que foi indicada por seu partido e classificou o DEM, como o "partido mais corrupto do Brasil, enquanto Célia lembrou a " contribuição social" da legenda.

Prefeito na berlinda - Pelegrino abriu o debate pedindo ao democrata que avaliasse a gestão do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PP), a quem se referiu, como "o seu prefeito", ao se dirigir a ACM Neto. Neto rebateu lembrando a presença do governador Jaques Wagner (PT) na convenção que lançou a candidatura de João Henrique e na festa de filiação do prefeito ao PP, partido que é da base de apoio do governo. Ressaltou também o interesse de Pelegrino em ter o apoio do prefeito.

"O candidato falta com a verdade", afirmou Pelegrino, que voltou a chamar Neto de candidato "denorex", marca de um produto anunciado como "aquele que parece, mas não é". "Esse é o estilo do carlismo", assinalou. O democrata afirmou ter vídeos e fotos que provam o apoio de Wagner às duas candidaturas do prefeito à prefeitura de Salvador, em 2004 e em 2008.

À pergunta de Neto sobre a violência em Salvador, Pelegrino atribuiu a situação à "herança" deixada pelo grupo político de Neto. Pelegrino ressaltou o aumento do efetivo policial e de viaturas no governo Wagner, além da implantação das bases comunitárias. O democrata disse que o petista queria justificar o injustificável, lembrando que Pelegrino foi o coordenador do programa de governo do estado, que definiu como "fracassado", adjetivo que Pelegrino devolveu ao democrata. "Fracassado é o senhor".

Internautas - Os candidatos também responderam perguntas dos internautas, que questionaram a participação da presidente Dilma Rousseff (PT) na campanha e do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) num eventual governo de Neto.

Na troca de críticas e acusações, os adversários voltaram a fazer comparação entre os governos de Jaques Wagner (PT) e do ex-governador Paulo Souto (DEM). Abordaram ainda os 115 dias de greve dos professores da rede estadual de ensino, a paralisação das creches em Salvador por 60 dias na atual gestão, o apoio do secretário municipal de Educação, João Carlos Bacelar (PTN) a Neto, a ameaça de "surra" feita por Neto ao ex-presidente Lula, e a cobrança da participação do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB) na campanha do democrata, entre outros temas já debatidos em debates e levados ao horário eleitoral gratuito.

adblock ativo