Vice reage à "traição" e se candidata para ser titular

Depois de ter sido preterida para a vaga de vice na chapa do prefeito ACM Neto (DEM) em prol do deputado Bruno Reis (PMDB), a atual vice-prefeita Célia Sacramento anunciou nesta sexta-feira, 5, que será candidata a prefeita de Salvador pelo Partido da Pátria Livre (PPL).

Em entrevistas à imprensa, a agora candidata disse ter sido "traída" por Neto em razão de não ter permanecido na chapa que o ajudou a ser eleito em 2012. O vice da chapa de Célia ainda não foi definido.

O PPL fez a sua convenção na manhã desta sexta, na Faculdade Maurício de Nassau (Pituba), quando foram homologados ainda 26 candidatos para a Câmara de Vereadores.

Promessa

Apesar de visivelmente insatisfeita com a decisão de Neto, Célia diz que a articulação de sua candidatura foi iniciativa do partido, não dela. Mas não escondeu a decepção ao dizer que "estava confiante em compor a chapa com Neto" e que não imaginou seu descarte, o que considera uma traição.

Nos bastidores, fala-se na promessa que Neto fez à professora de que ela continuaria no posto.

Publicamente, em entrevistas, Neto nunca descartou a possibilidade de escolher qualquer um dos nomes envolvidos na disputa, entre os quais o de Célia.

Fora de debates

Mulher e negra, Célia Sacramento fez uma dobradinha exitosa com ACM Neto há quatro anos. Agora, a chapa do atual prefeito da capital tem dois homens brancos e conta com a musculatura eleitoral do PMDB.

O PPL é um partido nanico cuja representação não permitirá Célia sequer participar de debates na TV além de ter um tempo muito curto na TV.

