Vice-prefeita de Salvador vai concorrer eleição presidencial

O nome da vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, foi anunciado nesta sexta-feira, 6, como candidata à vice-presidência pelo Partido Verde (PV). "Já é oficial, o partido cogitou outros nomes, mas um conjunto de fatores determinou pelo nome de Célia: por ser mulher, pelo comprometimento com o partido e porque vocaliza bem as ideias e programas do partido", disse o secretário da Cidade Sustentável do PV, Ivanilson Gomes.

De acordo com ele, o nome de Célia como candidata à vice será homologado no dia 14 de junho. Ela vai formar chapa com Eduardo Jorge, soteropolitano que fez carreira política em São Paulo, caminho inverso da vice-prefeita.

O cargo que Célia ocupa na prefeitura não impede sua candidatura. Ivanilson Gomes explica que ela só ficaria inelegível se tivesse assumido a prefeitura durante alguma ausência do prefeito ACM Neto, o que não aconteceu no período que é vetado pela Justiça Eleitoral, que deve início em abril deste ano. "Se ela vencer a eleição, terá o privilégio de poder escolher entre a vice-prefeitura ou vice-presidência", disse.

Eleição estadual

O PV formalizou, nesta quinta, 5, apoio à candidatura ao governo estadual de Paulo Souto (DEM), que, por sua vez, faz campanha para o presidenciável Aécio Neves (PSDB).

Ivanilson Gomes disse que isso não vai atrapalhar a candidatura de Célia Sacramento. "Não vejo nenhum tipo de inconveniente. Se ainda fosse candidato (a presidente) do DEM, mas não é o caso. Paulo Souto já declarou que não tem nenhum impedimento dividir seu palanque na Bahia com Eduardo Jorge e Aécio", afirmou.

