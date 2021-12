Vice de Neto, Bruno Reis afirma que é um "soldado do grupo"

Vice na chapa à reeleição do prefeito ACM Neto (DEM), o deputado estadual Bruno Reis (PMDB) adiantou neste domingo, 2, após o resultado das urnas, que não deverá ocupar nenhuma pasta administrativa na nova gestão. "O prefeito quer que eu esteja a seu lado, ajudando a administrar a cidade", afirmou.

Ex-secretário de Promocão Social na prefeitura, Bruno Reis pode se tornar prefeito de Salvador, caso ACM Neto se desincompatibilize em 2018, para disputar o governo do Estado ou outro cargo eletivo.

O vice não trata do assunto. Preferiu explicar que o seu trabalho e experiência adquiridos na área social, à frente da secretaria de Promoção, foi responsável pela sua escolha para o cargo estratégico .

Mas deixou escapar que é "um soldado do grupo". "A missão que me for dada, irei cumprir", completou.

Ao ser indagado sobre 2018, o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, fiador da indicação de Bruno Reis como vice, disse que pensar em eleição futura, agora, é colocar em risco o sucesso de uma gestão que precisa continuar qualificada para que a cidade "continue olhando para este grupo político".

"Não temos que tentar antecipar o que pode vir em 2018. Essa vitória, no percentual que foi, só faz aumentar o peso e a responsabilidade nos ombros de Neto e de nós todos".



