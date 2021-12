Vereadores se ausentam para campanha e Câmara quase para

Com 32 vereadores concorrendo à reeleição no pleito deste ano, de um total de 41 parlamentares que compõem a Casa Legislativa Municipal, a frequencia dos representantes da população sofre uma queda significativa nos meses que antecedem as eleições municipais. A diminuição do comparecimento é maior ainda na reta final da campanha, o que impede, por exemplo, que se tenha quórum suficiente para realizar as sessões.

A última ocorreu em 5 de setembro, há quase um mês, segundo dados da Diretoria Legislativa, e, de acordo com os registros, não houve mais nenhuma desde então. Em fevereiro, início da legislatura, foram quatro sessões. E nos meses de março a maio, a movimentação foi a maior de todo ano, com 8 em março, 9 em abril e 10 em maio. A partir de junho, a quantidade começou a cair. Nesse mês, que conta com o recesso na casa, foram 2. Em julho e agosto, foram quatro, em cada período. No total, 42.

Por falta de quórum, questões importantes como a votação das contas da administração do prefeito João Henrique, reprovadas pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), ficam na gaveta à espera de uma definição. Até o próprio prefeito, em entrevista recente ao A TARDE, comentou sobre a dificuldade de reunião na CMS por causa da busca dos vereadores pela permanência no poder legislativo. E ainda não há previsão de quando serão apreciadas.

A vereadora Aladilce Souza (PcdoB) acredita que o assunto deveria ir a plenário ainda nesta legislatura. "Essa composição da Câmara é que tem por obrigação votar, porque foi durante nosso período que se deu a execução do orçamento". Tia Eron também destaca a necessidade de agilizar a votação. "Hoje, o que mais pulsa é a questão das contas. Todo lugar que você vai, a pergunta é a mesma".

Quórum - Presidente da Câmara, Pedro Godinho (PMDB) e outros cinco vereadores de Salvador entrevistados pela reportagem assumem a dificuldade para a formação de quórum. Para que uma sessão seja iniciada, deve haver, no mínimo, 14 parlamentares. Godinho, no entanto, destaca que a Casa vem funcionando com algumas atividades, como reuniões e audiências públicas, mas assume que os trabalhos não acontecem com a "intensidade de um momento comum".

"Lógico que é agora é mais difícil, porque precisa conciliar os dois interesses. Então compromete a atividade, mas, de um modo geral, a Câmara vem fazendo a sua parte, mas num ritmo menos acelerado", afirmou. O presidente disse que há um equívoco em acreditar que somente as sessões plenárias são atividades importantes". Muitos pensam que isso é tudo, mas fazemos audiências públicas, atendemos em nossos gabinetes".

Embora o presidente afirme que os trabalhos continuam sendo realizados "na medida", a participação tem sido baixa até em audiências públicas. Na semana passada, por exemplo, na audiência pública proposta por Aladilce Souza, para debater o projeto da Linha Viva, somente a vereadora e Gilmar Santiago, da Comissão de Planejamento Urbano, compareceram. Souza garante que todos os integrantes da Casa foram avisados.

"O funcionamento, nos três meses antes da eleição, reduz mesmo, e a atividade fica muito voltada para as eleições, mas as demandas continuam, a cidade não para", destacou a vereadora. Segundo Aladilce, não é a primeira vez que uma audiência para tratar de assuntos de importância para a cidade acontece com a presença de poucos vereadores. "Na verdade, o comparecimento acontece a partir do interesse de cada vereador. O ideal é que apareçam de acordo com a importância do tema".

Sobre o não comparecimento da maioria à audiência, Godinho explica: "Talvez por dois motivos. A Câmara tem atividade intensa, e, por outro lado, o momento politico, que contribui. É uma fase excepcional, mas a Câmara não para". O presidente destacou ainda a necessidade do comprometimento de cada um. "Temos um painel digital, que assinala as presenças. Agora, o tempo que cada um vai permanecer cabe a eles. O vereador não é criancinha, não precisa acompanhar os passos".

Em relação à fiscalização das ações do executivo, já que, uma das atribuições dos vereadores é acompanhar os trabalhos do prefeito, o presidente da Câmara afirmou que não houve nada de excepcional que justificasse reunião para debater as ações do executivo. "Se houver necessidade, nos reunimos. Mas as coisas estão fluindo na sua normalidade".

Além da contas de João Henrique, os projetos que ficaram sem definição, segundo o presidente da Câmara, "não são polêmicos". "São projetos de ordem do dia, de utilidade pública. Mas todos que foram considerados importantes, já foram apreciados". Entre eles, de acordo com o vereador, o que estabelece a colocação de hidrômetros nos prédios.

Remuneração - O vereador Alemão (PRP) defende até que os vereadores poderiam ser afastados de suas atribuições, sem remuneração, para se dedicar aos trabalhos junto ao eleitorado. "O que não pode é ir para a Câmara e ver que não está tendo sessão porque não há quórum. Não sei o que os colegas estão fazendo". Alfredo Mangueira (PMDB) diz que "por enquanto, não se consegue nem reunir os líderes, porque está todo mundo na rua".

Já Téo Sena (PTC) argumenta que os vereadores podem intensificar seus trabalhos nos quatro anos de mandato, para compensar as faltas que podem ter durante o período eleitoral. Sena, no entanto, afirma que, embora precise se dividir entre as atividades em seu comitê e na CMS, tem conseguido conciliar os trabalhos, mas afirma que as faltas na Câmara não se limitam aos anos eleitorais. "Não precisa ser período eleitoral, mas é maior sim na campanha".

A queda na frequência dos vereadores à Câmara, embora seja vista como necessária pelos vereadores, não é aprovada por muitos eleitores. A vendedora Renata Sá, de 31 anos, por exemplo, discorda da diminuição dos trabalhos devido à agenda dos candidatos à reeleição. "Eles recebem os salários, que vem dos nossos impostos e querem ganhar mais dinheiro ficando mais quatro anos, e para isso, comprometem o trabalho que eles devem fazer".

O administrador Júlio de Souza Andrade disse entender a necessidade de realizar campanhas, já que os vereadores têm o direito a um novo mandato, mas discorda da queda na realização de sessões. "Mesmo trabalhando pela reeleição, as sessões deveriam continuar normalmente, até porque dá para conciliar sem prejudicar o serviço prestado aos cidadãos que elegeram eles".

