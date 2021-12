Vereador relata ansiedade com novas regras eleitorais para 2020

Nas eleições de 2020, os candidatos ao cargo de vereador enfrentarão um cenário novo do já visto até então. Não existirá coligação para a disputa do posto, o que dificultará o êxito de muitos concorrentes.

O vereador Sabá (PV) esteve, na manhã desta quinta-feira, 5, na inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Fazenda Grande do Retiro, ao lado do prefeito ACM Neto (DEM), e falou sobre as incertezas relacionadas ao pleito de 2020.

"A gente espera [o período eleitoral] com certa ansiedade por causa destas mudanças. Não tem um só político que faça projeção atualmente. A exceção fica com quem vai concorrer ao Executivo, onde sabemos que a disputa não é tão acirrada quanto para as 43 vagas de vereadores. É um verdadeiro salve-se quem puder", afirmou o vereador.

*Com informações de Shagaly Ferreira

