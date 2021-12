Vencedores do 1º turno se engajam nas campanhas via Twitter

Os políticos aderiram ao Twitter - fazendo bom uso ou não - no primeiro ano em que a internet foi liberada como plataforma das campanhas eleitorais. Com o fim do primeiro turno, o mais provável era que aqueles que venceram o pleito “esquecessem” a ferramenta e voltassem aos gabinetes, longe dos eleitores internautas. No entanto, o que se vê até agora é o uso contínuo do microblog e o engajamento nas campanhas de Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB).



Jaques Wagner, um dos governadores reeleitos pelo PT, vem cumprindo o que prometeu ainda em 3 de outubro e empenha-se para eleger a “irmã de alma” Dilma Rousseff. O governador aproveitou o espaço no microblog para tecer comentários sobre o primeiro debate do segundo turno — promovido pela Rede Bandeirantes no domingo, 10 — e elogiar o desempenho da presidenciável. “Dilma se portou como grande mulher que é e como uma grande líder que assim será reconhecida pelo povo brasileiro”, tuitou no dia 11 de outubro.



No segundo debate, transmitido no domingo, 17, pela Rede TV!, o governador não se manifestou, embora o evento tenha sido amplamente comentado no Twitter pela militância petista e até pelos candidatos derrotados no primeiro turno.



Na mesma linha, os senadores eleitos Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB) também têm feito campanha pró-Dilma. Pinheiro continua informando os eleitores da sua agenda, mas a ênfase é a campanha petista. “Encerramos o encontro de lideranças Regionais, agora em Conquista. Dilma Presidente.”, tuitou no domingo, pouco depois do debate na Rede TV!. Já Lídice tem também postado mensagens para mobilizar a militância on line: @lidicedamata “A campanha para eleger Dilma presidente prossegue está semana vamos todos somar esforços para uma grande vitória na Bahia”, tuitou nesta segunda a senadora.



Tucanos e aliados - Do outro lado, o deputado federal mais votado, ACM Neto, já atuante no Twitter antes do período eleitoral, continua ativo no microblog não só para apoiar a campanha de José Serra (PSDB), mas também para informar sua agenda e comentar o desempenho do Esporte Clube Bahia. “Daqui a pouco, a partir das 10h, participo de uma caminhada em Cajazeiras 8, com parceiros políticos, para pedir votos para José Serra...”, tuitou no dia 16 de outubro.

No entanto, se ACM Neto faz campanha para Serra, o segundo deputado federal mais votado, Lúcio Vieira Lima (PMDB), não dá sinal de apoio a Dilma Rousseff. Lúcio, que ficou uma semana ausente no Twitter e voltou a escrever no microblog no dia 10 de outubro, usa o espaço para agradecer os votos e conversar com internautas. “O mandato é de vocês, estou aberto a receber sugestões, ideias, propostas, projetos para defender em nome do povo baiano”, postou no dia 14.

