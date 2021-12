'Vejo vocês no segundo turno', disse Campos a Bonner

Ao se levantar da bancada do Jornal Nacional, da TV Globo, onde foi entrevistado pelos apresentadores William Bonner e Patrícia Poeta, na noite de terça, 12, o ex-governador e candidato do PSB à Presidência Eduardo Campos despediu-se: "Vejo vocês no segundo turno". A cena foi citada tanto por Bonner quanto por Patrícia em notas que divulgaram na tarde desta quarta-feira.

Segundo Bonner, antes da entrevista, Campos e a candidata a vice, Marina Silva, foram recebidos, com alguns assessores, por diretores da emissora. Em um momento de descontração, Marina brincou dizendo que "o media training (treinamento antes de entrevistas, com simulação de perguntas e respostas) dele (Campos) foi com o Miguel", referindo-se ao filho caçula do ex-governador, de sete meses.

"Apesar da tensão natural de entrevistados e entrevistadores em momentos como aquele, ou talvez até mesmo por causa da tensão, buscamos assuntos amenos, que provocaram risos generalizados. Comentei que as perguntas que fazemos sempre são necessárias, que não surpreenderiam os assessores dele. Eduardo Campos retrucou, sorrindo: 'o problema é quando surpreendem o candidato'", lembrou Bonner. Patrícia Poeta disse que o ex-governador chegou "alegre" à emissora e "parecia tranquilo e seguro". Antes da entrevista, segundo a jornalista, Campos comentou: "Eu sei que não tem moleza e não tem que ter. Comigo... perguntou, eu respondo, porque o público percebe quando você está fugindo das perguntas". Patrícia lamentou a "grande tragédia na história política do País".

