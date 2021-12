Veja as principais propostas dos prefeituráveis de Salvador

Sete candidatos disputam a Prefeitura de Salvador neste domingo, 2. O atual prefeito ACM Neto (DEM) disputa a reeleição com Alice Portugal (PCdoB), Célia Sacramento (PPL), Claudio Silva (PP), Da Luz (PRTB), Fábio Nogueira (PSOL) e Sargento Isidório (PDT).

A capital baiana conta com 1.948.154 eleitores aptos a votar. Para ajudar quem ainda não escolheu seus candidatos, o Portal A TARDE reúne as principais propostas dos prefeituráveis nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, LGBT e turismo.

ACM Neto (DEM):

De família com histórico político, se elegeu deputado federal aos 23 anos, cargo ao qual se reelegeu em 2006 e 2010. Foi eleito prefeito em 2012.

Saúde - Pretende implantar novas Unidades de Saúde da Família, ampliar o acesso a procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade e expandir o acesso a exames e procedimentos especializados nos Multicentros.

Educação - Pretende ampliar o número de vagas em tempo integral no ensino fundamental, aumentar os níveis de aprendizagem na cidade e valorizar o servidor da área de educação.

Mobilidade Urbana - Quer implantar o BRT Lapa-Iguatemi, ampliar o Salvador Vai de Bike e implantar a ligação Mata Escura/BR-324.

LGBT - Pretende criar o Conselho de Promoção da Cidadania LGBT, o Programa Municipal de Combate à Discriminação da Pessoa e fortalecer o Observatório LGBTs.

Turismo - Destaque ao fortalecimento da economia náutica. Quer construir parcerias para atrair à cidade equipamentos turísticos modernos e de grande porte.

Alice Portugal (PCdoB):

Oriunda da luta, foi deputada estadual por dois mandados (1995-2003) e deputada federal por cinco mandados (2003 até 2019).

Saúde - Ampliar a rede de assistência de saúde da família, construir maternidade municipal, policlínicas e Hospital Municipal. Também quer recadastrar e reorientar a lotação de médicos que servem as unidades de atenção básica.

Educação - Definir política de valorização do magistério com plano de cargos e salários; estabelecer metas de melhoria de desempenho medido pelo Ideb e criar 138 creches.

Mobilidade Urbana - Implantar corredores exclusivos de ônibus, informatizar pontos de ônibus com estimativa de chegada e listagem de linhas, oferecer cletivos 24 horas e oferecer Tarifa Social Zero para estudantes da rede pública, desempregados e beneficiários do Bolsa Família.

LGBT - Construir políticas públicas de inclusão social e de combate às desigualdades para a população LGBT, além de fomentar o atendimento de saúde humanização à população LGBT.

Turismo - Criar Museu do Carnaval, rever a política de taxação dos eventos, estabelecer processo de diálogo permanente com o Trade Turístico.

Célia Sacramento (PPL):

Militante de Movimentos Sociais, foi conselheira do Conselho da Mulher de Salvador. Em 2013, foi eleita vice-prefeita de Salvador.

Saúde - Quer criar Hospital Day, criar uma Central de exames de alta complexidade, um posto municipal de Radiologia e Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS).

Educação - Pretende amplar vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil de 40 mil para 80 mil, construir Plano Político Pedagógico e revitalizar escolas.

Mobilidade Urbana - Criar estacionamentos em vários regiões por meio da PPP com o intuito de incentivar o uso do transporte público, revisar a sistemática de fiscalização das multas e criar cadastro de desempregados para garantir transporte gratuito.

LGBT - Criar Centros de referência de combate à homofobia, fortalecer ações já desenvolvidas pela sociedade organizada pelos grupos LGBT e criar cooperativas com geração de emprego e renda.

Turismo - Dinamizar potencial turístico da cidade para geração de renda e emprego, fortalecer a rota do turismo étnico e comunitário, além de ampliar a capacidade de ocupação do turismo receptivo.

Claudio Silva (PP):

Foi subsecretário e secretário de Educação, além de superintendente da Sucom durante a gestão de João Henrique.

Saúde - Adequar capacidade da rede municipal e dimensionar equipes. Ampliar cobertura do agente comunitário de saúde.

Educação - Propõe educação continuada para docentes, quer implantar centros de idiomas, esporte e biblioteca central, além de sugerir tempo integral no ensino fundamental.

Mobilidade Urbana - Melhorar as vias e implantar linhas de acesso ao metrô, implantar sistema de transporte de pequeno porte no Centro Histórico, além de bolsão de estacionamento para estimular deslocamento a pé ou de bicicleta.

LGBT - Não apresentou propostas para a população LGBT no programa de governo protocolado no TRE.

Turismo - Implantar atração para turismo de praia, náutico e de negócios, fazer inventário e requalificar espaços urbanos e turísticos, além de incentivar e qualificar à rede sustentável de leitos da rede hoteleira local.

Da Luz (PRTB):



Analista de sistemas, concorreu pela primeira vez um cargo eletivo em 2002 nas eleições para governador da Bahia.

Saúde - Colocar Postos de Saúde da Família (PSF) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para funcionar 24 horas com médicos, remédios e exames, construir Hospital Municipal e articular com o Estado a realização de procedimentos de alta e média complexidade.

Educação - Quer construir creches para atender 100% das crianças de Salvador, pretende transformar todas as escolas de Salvador e colégios militares, além de transformar 50% das unidades em tempo integral.

Mobilidade Urbana - Cancelamento de todas as multas por sistemas eletrônicos e desativação dos mesmos. Fim da zona azul.

LGBT - Não apresentou propostas para a população LGBT no programa de governo protocolado no TRE.

Turismo - Não há nenhuma proposta destinada diretamente ao turismo no programa do candidato protocolado no TRE.

Fábio Nogueira (PSOL):



Sociólogo e professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e militante de movimento social.

Saúde - Defesa do SUS público, gratuito e democrático e de qualidade. Quer amplar as Unidades de Saúde da rede municipal, desvinculada de todas formas de privatização. Pretende criar Centro de Referência de Saúde da População Negra.

Educação - Quer rediscutir o Plano Municipal de Educação, aplicar as leis que obrigam o ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas e sugere a valorização da interdisciplinaridade e esporte.

Mobilidade Urbana - Implantar Tarifa Zero nos ônibus para estudantes e desempregados, trocar a dívida dos empresários de ônibus por serviços, renovar a frota com veículos com combustível renovável e completar a integração do sistema. Propõe nova política de transporte que elimine a concorrência desleal entre Uber e taxistas.

LGBT - Garante compromisso com medidas anti-opressão, a igualdade racial, de gênero e de opção sexual.

Turismo - Propõe novos roteiros religiosos, étnicos, comunitários, arqueológicos como vetores. Quer aproveitar as observações dos turistas em relação aos pontos fortes da cidade como hospitalidade e gastronomia.

Sargento Isidório (PDT):



Foi deputado estadual por dois mandados, além da atual gestão.

Saúde - Sugere a escolha do secretário da Saúde por meio de consulta pública, por profissionais da área e sociedade civil organizada. Quer concluir o Hospital Municipal de Cajazeiras e construir uma unidade especial para mulheres, além de implantar central avançada de laboratórios.

Educação - Propõe a escolha do secretário da Educação por meio de consulta pública, quer implantar escolas com ensino integral com referência nos Centros Integrados de Educação Pública, além de construir novas unidades.

Mobilidade Urbana - Quer colocar ar condicionado nos transportes coletivos, acelerar a integração do sistema de transporte coletivo ao metrô, usando tarifa única, além de instalar piso tátil, faixas lisas para cadeirantes e corrigir meio-fio.

LGBT - Quer realizar campanhas permanentes de combate à discriminação e estímulo a denúncias de violações, ampliando o acesso à justiça da população LGBT através das Defensorias.

Turismo - Desenvolver o turismo religioso, criar uma festa cristã (Espiritoval ou Cristoval), inovar nos produtos e renovar os equipamentos turísticos de Salvador.

adblock ativo