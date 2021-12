Veja a agenda dos candidatos baianos desta segunda-feira

Lídice da Mata (PSB)

Manhã, às 8h, caminhada em Periperi. Ás 11h15 - Entrevista à Rádio Santa Luz FM. Às 18h Entrevista à Rádio 100 FM.



Marcos Mendes (PSOL)

Entrevista às 8hs, à rádio Jacobina FM. Na parte da tarde Sabatina Vota Bahia do jornal A Tarde, às 15 hrsna TV Aratu.



Paulo Souto (DEM)

Manhã, entrevistas a TV Record e rádio sociedade. Depois visita a Ceasa de Simões Filho. Tarde, atende lideranças políticas. À noite, comício em Madre de Deus às 19 horas.

Renata Mallet (PSTU)

Pela manhã, entrevista para rádio e reunião com a coordenação política de campanha. Pela tarde, entrevista para rede de TV em Salvador.

Rogério da Luz (PRTB)

Grava programa eleitoral pela manhã e a tarde recebe lideranças no seu comitê do caminho das Árvores.



Rui Costa (PT)

Manhã, entrevista programa Bahia Meio Dia - TV Bahia. Tarde, reunião com Coordenação de Comunicação da Campanha.





adblock ativo