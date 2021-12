Veja a agenda dos candidatos ao governo da Bahia desta terça

Lídice da Mata (PSB)

Reunião, às 9 horas, com sete associações da Polícia Militar. Às 11h30, entrevista à Rádio 100. Das 16h às 19h, participa de debate na rádio Povo, em Feira de Santana. Às 20h30, tem reunião com empresários de bares e restaurantes da Península de Itapagipe.



Marcos Mendes (PSOL)

Pela manhã, tem reunião com equipe de campanha sobre debate em Feira de Santana. À tarde, participa de debate com os candidatos ao governo, das 16h às 19h, na Rádio Povo, em Feira de Santana.



Paulo Souto (DEM)

Na parte da manhã, faz carreata nos municípios de Morro do Chapéu, América Dourado e João Dourado. À tarde, participa de carreata em Irecê e Lapão. Encerra suas atividades em evento com lideranças políticas em Salvador, a partir das 20 horas.



Renata Mallet (PSTU)

Não tem compromisso pela manhã. À tarde, reúne-se com a assessoria de campanha. À noite, faz reunião, em Salvador, com apoiadores da sua candidatura.



Rogério da Luz (PRTB)

Pela manhã, reúne-se com a equipe de campanha no comitê. À tarde, participa de Debate na Rádio Diário da Feira, no município de em Feira de Santana.



Rui Costa (PT)

Pela manhã, grava para o programa eleitoral. Às 15h, reunião com lideranças religiosas em Feira de Santana. Às 16h, debate com candidatos ao governo na Rádio Povo, em Feira de Santana. À 20h, participa de ato político no município de Cruz das Almas



