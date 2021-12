Veja a agenda dos candidatos ao governo da Bahia desta 5ª

Lídice da Mata (PSB)

Às 7h, entrevista no Jornal da manhã, da Rádio Bom Jesus. Às 9h30, entrevista à Rádio Band News. Às 10h30, encontro com representantes da Associação Brasileira de ONGs e da Plataforma das Organizações da Sociedade Civil por um Novo Marco Regulatório. Às 12h50, entrevista no Programa Bahia Noticias no Ar, na Rádio Tudo FM. Às 19h, debate no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, no Instituto de Saúde Coletiva/Ufba



Marcos Mendes (PSOL)

Sabatina, às 9h, na sede da OAB-BA (antiga Praça Teixeira de Freitas), nos Barris. À tarde, entrevista à uma rádio do interior. À noite, reunião com equipe de campanha.



Paulo Souto (DEM)

Caminhada, às 9h, com o presidenciável Aécio Neves, em Itabuna. Às 14h, carreata em Jequié. Depois, visita Ibirataia. Encerra as atividades com um comício, às 19h, em Ipiaú.



Renata Mallet (PSTU)

Panfletagem, pela manhã, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Ufba. Não tem agenda à tarde e à noite.



Rogério da Luz (PRTB)

Pela manhã, entrevista à Rádio 106 FM, de Dias D'Avila. À tarde, grava programa eleitoral.



Rui Costa (PT)

Pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde, caminhada no bairro de Fazenda Grande.

adblock ativo