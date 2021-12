Veja a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Pela manhã, tem reunião com coordenadores da campanha. À tarde, tem preparação com assessores para debate. Às 22h, vai a debate entre candidatos a governador na Rede Bahia



Marcos Mendes (PSOL)

Pela manhã, tem reunião com equipe de campanha. À tarde, concede entrevista a rádio do interior. À noite, participa de debate na TV Bahia



Paulo Souto (DEM)

Pela manhã, grava programa eleitoral. Pela tarde, reúne-se com equipe de campanha. À noite, participa de debate da TV Bahia, às 22h



Renata Mallet (PSTU)

Pela manhã, faz panfletagem no edifício sede dos Correios, na Pituba. À tarde, faz panfletagem no campus da Uneb, em Salvador



Rogério da Luz (PRTB)

Pela manhã, grava programa eleitoral. Pela tarde, tem reunião com assessores de campanha. À noite, participa de debate da TV Bahia



Rui Costa (PT)

Pela manhã, tem reunião com equipe de comunicação. À tarde, concede entrevista por telefone à Rádio Tropical FM, de Antas. À noite, participa de debate com candidatos ao governo do Estado, na TV Bahia



