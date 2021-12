Veja a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Pela manhã, dá entrevista ao jornal Correio. Noite: debate na TV Aratu



Marcos Mendes (PSOL)

Debate na TV Aratu à noite



Paulo Souto (DEM)

Às 8h, dá entrevista a rádio do interior. À noite, participa de debate



Renata Mallet (PSTU)

Manhã: encontro com educadores, no Hotel Fiesta. À tarde: entrega termo de não privatização da Embasa



Rogério da Luz (PRTB)

Participa do encontro no Fiesta. À noite, vai ao debate



Rui Costa (PT)

Pela manhã, grava programa. À noite, participa do debate

adblock ativo