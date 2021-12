Veja a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Grava para o programa eleitoral, pela manhã e, . às 22h30, participa de debate com os candidatos ao governo na TV Record.



Marcos Mendes (PSOL)

Concede entrevista à Rádio jacobina FM, programa Blizt Total , às 8 horas. É o entrevistado, às 8h30, do programa Opinião, da Rádio 93 FM, de Alagoinhas. Às 22h30, participa de debate na TV Record.



Paulo Souto (DEM)

Concede entrevista à rádio do interior, às 9 horas. Pela tarde, reúne-se com a equipe de campanha. À noite, participa de debate com os candidatos na TV Record, às 22h30.



Renata Mallet (PSTU)

Pela manhã e a tarde, reúne-se com assessores para preparação para o debate na TV Record. Às 20h30, participa de debate na TV Itapoan/Record.



Rogério da Luz (PRTB)

Durante a manhá e a tarde tem reunião com equipe de campanha. À noite, a partir das 22h30, participa de debate com os candidatos na TV Record.



Rui Costa (PT)

Pela manhã e a tarde, tem reunião com a coordenação de campanha. À noite, participa de debate com os candidatos ao governo, na TV Record, às 22h30.



