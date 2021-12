Veja a agenda dos candidatos à prefeitura neste sábado

Sábado, 10/9

ACM Neto (DEM)

9h30 - Evento Político de candidato a vereador

11h - Carreata em Cajazeiras. Ponto de Encontro: Rua Benedito Jenkis - Águas Claras

19h - Evento político de candidato a vereador

Alice Portugal (PCdoB)

8h - Entrevista Jornal Correio

9 horas - Caminhada 65 no Nordeste de Amaralina.

12h - Roda de Conversa com o Povo de Santo no Grande Hotel da Barra

15h- Caminhada 65 na Liberdade. Concentração no Guarani

Célia Sacramento (PPL)

9h - Caminhada no bairro de Castelo Branco com Jane Alves

14h - Caminhada em Cajazeiras

16h - Reunião com os candidatos a vereador

Claudio Silva (PP)

O candidato passará o dia atendendo ao público no Comitê

Da Luz (PRTB)

Manhã - Gravaçao do programa eleitoral pela manhã

13h - o candidato estará ao vivo no Facebook, respondendo as perguntas da população de Salvador. Após, visita eleitores da comunidade Jardim das Margaridas

20h30 - O candidato respondendo as perguntas dos eleitores no Facebook

Fábio Nogueira (PSOL)

9h30 - Debate: "Povo de Santo e Eleições Municipais", no Grande Hotel da Barra

12h - Feijoada de Adesão promovida pelo PSOL, na Casa do Olodum

15h - Confraternização com moradores do bairro de Valéria, com Ivo Carvalho

Sargento Isidório (PDT)

8h30 -Carreata de um candidato a vereador do PDT, na avenida Suburbana. Saída da Baixa do Fiscal

15h - Caravana do 12: Visita a Periperi

