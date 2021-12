Veja a agenda dos candidatos à prefeitura neste sábado

Sábado 3/9

ACM Neto (DEM)

10h - Lançamento de candidatura de vereador. Local: Largo 2 de Julho

11h - Carreata na Cidade Baixa. Início: Largo de Roma

18h30 - Lançamento de candidatura de vereador. Local: Fazenda Coutos

19h30 - Lançamento de candidatura de vereador. Local: Mata Escura

Alice Portugal (PCdoB)

9h - Caminhada na Fazenda Grande do Retiro. Concentração no final de linha de Fazenda Grande do Retiro

10h - Encontro com mulheres. Local: Ginásio dos Bancários

15h - Caminhada em Pirajá. Concentração: Entrada de Pirajá na Igreja de São Bartholomeu

17h - Lançamento de comitê de campanha de vereador. Local: Mouraria

19h - Inauguração de comitê de campanha de vereador. Local: Praça de Cajazeiras 5 Rita Sebadelle

Célia Sacramento (PPL)

9h - Caminhada no bairro de Saramandaia

10h30 - Reunião com um grupo no bairro de São Marcos

11h50 - Roda de diálogo com grupo de mulheres da Vila Tiradentes em São Caetano

14h - Reunião com líderes comunitários da Cidade Baixa e com vereadora

16h - Visita à Ceasinha do Rio Vermelho

19h - Lançamento da campanha de candidato a vereador em Itapuã

Cláudio Silva (PP)

9h - Caminhada da Baixa do Fiscal em direção a São Tomé de Paripe

Tarde - Reunião com equipe de campanha

Da Luz (PRTB)

Ao longo do dia, participa de reuniões com lideranças de bairros da Cidade Baixa, como Plataforma, Ribeira e Bonfim

Fábio Nogueira (PSOL)

11h - Caminhada no bairro do Vale da Muriçoca em direção ao Parque São Braz

14h - Faz panfletagem no entorno da Arena

Fonte Nova, onde ocorrerá a partida

entre Bahia e Vasco, às 16h30

18h - Faz panfletagem na avenida Suburbana e na Praça da Revolução, em Periperi

Sargento Isidório (PDT)

9h - Visita aos bairros de Santa Mônica e IAPI

10h - Visita aos bairros de Pau Miúdo e Caixa D'Água

11h - Visita aos bairros da Soledade, Lapinha e Sieiro

14h - Visita aos bairros da Liberdade e Duque de Caxias

15h - Visita aos bairros do Guarani e Pero Vaz

