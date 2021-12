Veja a agenda dos candidatos à prefeitura nesta terça

Terça-feira 13/9

ACM Neto (DEM)

7h - Entrevista a Emissora de televisão

10h - Caminhada no bairro do Cabula. Ponto de encontro: entrada do Saboeiro

16h30 - Caminhada no Alto da Terezinha. Ponto de encontro: ao lado da USF do Alto da Terezinha

18h - Caminhada em Canabrava. Ponto de encontro: fim de linha de Canabrava

19h - Lançamento de candidatura de vereador. Local: São Marcos

Alice Portugal (PCdoB)

15h - Caravana na Baixa do Camurujipe. Concentração: Todo Dia do São Caetano

18h - Encontro de gestores com Alice

Célia Sacramento (PPL)

8h - Entrevista para uma emissora de rádio

10h20 - Visita ao bairro de São Marcos

14h - Agenda administrativa

18h - Entrevista em uma emissora de rádio

19h - Inauguração do comitê de campanha

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Gravação de programa eleitoral

11h30 - Entrevista a emissora de rádio

Tarde - Caminhada com panfletagem em São Rafael e Pau da Lima

20h - Encontro com evangélicos no bairro da Santa Cruz

Da Luz (PRTB)

Manhã - Entrevista a uma emissora de TV

13h - Candidato estará online em sua página no Facebook para responder questões de internautas

Tarde - Em seguida, concede entrevista ao Jornal do Taxista

20h30 - Estará novamente em sua página do Facebook respondendo a perguntas

Fábio Nogueira (PSOL)

7h - Panfletagem em frente ao campus da Uneb no Cabula

12h12 - Entrevista a uma emissora de rádio

12h40 - Entrevista a uma emissora de televisão

14h30 - Panfletagem na estação de trem da Calçada

17h30 - Reunião com João Jorge, na Casa do Olodum

19h - Panfletagem na Ucsal, na Federação

Sargento Isidório (PDT)

6h30 - Entrevista a uma emissora de televisão

9h - Caravana com concentração no Largo do Campo Santo

9h30 - Visita ao bairro da Federação

11h - Visita ao Engenho Velho da Federação

15h - Caravana com concentração no final de linha do Uruguai

15h30 - Visita ao bairro do Uruguai

16h30 - Visita ao bairro de Massaranduba

20h - Reunião com equipe de mobilização

