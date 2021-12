Veja a agenda dos candidatos à prefeitura nesta sexta-feira

Sexta-feira 2/9

ACM Neto (DEM)

11h - Agenda Administrativa

16h30 - Caminhada em Jardim Cajazeiras

17h15 - Caminhada em Jardim Nova Esperança

18h - Lançamento de candidatura de vereador em Pernambués

19h e 20h - Lançamento de candidatura de vereador em Ondina

Alice Portugal (PCdoB)

8h - Café da Manhã dos aposentados da Ufba (Alice e Maria)

15h - Caminhada 65 em Plataforma

18h - Lançamento do comitê de Everaldo Augusto, na Mouraria

Célia Sacramento (PPL)

7h30 - Entrevista na rádio Excelsior

10h - Encontro com líderes na Baixa do Camurujipe (São Caetano)

16h - Reunião com líderes da comunidade 19 de maio (Brotas)

20h30 - Encontro com mulheres na Pituba

Cláudio Silva (PP)

8h - Gravação de programa eleitoral

14h - Encontro com lideranças de diversos bairros

19h - Projeto Encontro com Prefeituráveis no Auditório da Unifacs

Da Luz (PRTB)

Manhã - Visita ao bairro de Cajazeiras

Tarde - Reunião com equipe de campanha

Fábio Nogueira (PSOL)

9h30 - Entrevista à band News FM

10h30 - Café da manhã no terreiro Ile Yá Tomin\Mãe Lila de Oxum (Paripe)

12h30 - Panfletagem call center no Comércio

18h50 - Entrevista ao jornal Band Cidade

19h - Lançamento da candidatura e inauguração do comitê de Hilton Coelho

Sargento Isidório (PDT)

7h30 - Entrevista para rádio Nova Salvador

10h - Acolhimento aos vitimados das drogas na Fundação Dr. Jesus

14h30 - Entrevista para estudantes na Unifacs

19h - Reunião com coordenação de campanha

