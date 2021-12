Veja a agenda dos candidatos à prefeitura nesta segunda

Segunda-feira, 12/9

ACM Neto (DEM)

Pela manhã, entrevista a site e caminhada em Saramandaia; 17h - caminhada na Liberdade; 18h - Caminhada em Santa Mônica; 19h30 e 20h15- lançamento de candidaturas a vereador

Alice Portugal (PCdoB)

*Viagem para Brasília*

Célia Sacramento (PPL)

9h - Visita ao bairro do Alto das Pombas; 13h - agenda administrativa; 18h - entrevista a rádio; 19h - ciclo de Debate Claudio Silva (PP).

Claudio Silva (PP)

Pela manhã entrevista a TV e reunião com lideranças. À tarde, grava programa e se reúne com presidentes do partido da coligação.

Da Luz (PRTB)

Pela manhã, entrevista a rádio. À tarde, às 13h, o candidato responde perguntas ao vivo no Facebook . Às 20h30, o volta ao Facebook.

Fábio Nogueira (PSOL)

Manhã, entrevistas a rádios e site; às 12h, ação no Campo Grande; à tarde, panfletagem na Piedade; à noite, "Encontro com os Prefeituráveis" ( Unifacs)]

Sargento Isidório (PDT)

Pela manhã, Caravana e visita a Santo Inácio e Mata Escura. À tarde, Assembleia. Às 18h - entrevista a rádio

