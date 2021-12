Veja a agenda dos candidatos à prefeitura nesta quinta-feira

Quinta-feira 15/9

ACM Neto (DEM)

9h30 - Entrevista a site de notícias

10h30 - Carreata na Via Regional. Ponto de encontro: entrada do Novo Marotinho

17h - Caminhada em Pero Vaz. Ponto de encontro: fim de linha do IAPI

17h45 - Caminhada no Bate Estaca. Ponto de encontro: entrada do Bate Estaca - Caminho de Areia

20h - Evento das Mulheres 25. Local: comitê de campanha

Alice Portugal (PCdoB)

6h30 - Panfletagem Hospital das Clínicas

8h30 - Entrevista a uma emissora de rádio

14h - Caravana em Sussuarana. Concentração no final de linha de Sussuarana Velha.

18h - Ato Fora Temer. Local: Campus da Uneb no Cabula

18h30 - Entrevista a uma emissora de rádio

19h - Debate com candidatas a vereadoras negras. Local: Casa do Olodum

Célia Sacramento (PPL)

9h - Visita ao bairro de Nova Brasília

12h - Entrevista para uma emissora de TV

15h - Encontro com pesquisadores negros

19h - Debate com mulheres negras

Cláudio Silva (PP)

7h - Entrevista a uma emissora de TV

8h20 - Entrevista a um canal do YouTube

Tarde - Realiza caminhada no bairro da Liberdade e grava programa eleitoral

19h - Participa do aniversário de seis anos de um site de notícias

Da Luz (PRTB)

Manhã - Reunião com candidatos a vereador do PRTB

13h - Estará online no Facebook para responder a perguntas dos internautas

Tarde - Em seguida, visita os shoppings da Bahia e Salvador

20h30 - Estará novamente online no Facebook para responder a perguntas dos internautas

Fábio Nogueira (PSOL)

6h30 - Entrevista a uma emissora de TV

8h - Panfletagem no campus da Uneb no Cabula

10h - Panfletagem na Rótula do Abacaxi

11h30 - Panfletagem no campus da Uneb no Cabula

14h - Panfletagem no bairro do 2 de Julho

16h - Entrevista a um site no Instituto Mídia Étnica, no 2 de Julho

17h - Panfletagem no bairro do Uruguai

19h - Reunião com capoeiristas do Nordeste de Amaralina

Sargento Isidório (PDT)

9h - Gravação de programa eleitoral

15h - Gravação com coordenação de campanha

18h - Reunião com equipe jurídica da campanha

