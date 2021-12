Veja a agenda dos candidatos à prefeitura nesta quinta-feira

Quinta-feira 1º/09

ACM Neto (DEM)

9h: entrevista à imprensa

10h30: agenda administrativa

12h: caminhada no bairro da Boca do Rio Ponto de encontro: Shopping Gaivota, no Imbuí

15h: gravação de programa eleitoral

17h: caminhada em Nova Constituinte

Ponto de encontro: cruzamento da Rua do Congo com a Rua Santo Inácio

19h30: lançamento de candidatura de vereador. Local: Espaço Zen - Rio Vermelho

20h30: lançamento de candidatura de vereador. Local: Associação Atlética da Bahia - Barra

Alice Portugal (PCdoB)

8h: gravação de programa eleitoral

15h: caminhada 65 em Cosme de Farias Concentração: Praça Cosme de Farias até Largo dos Paranhos

18h: entrevista na Rádio Itapoan FM

19h: lançamento da candidatura Prof. Rui - Comitê, Rua da Mouraria, 48 - Nazaré

Célia Sacramento (PPL)

9h: reunião com a candidata a vice-prefeita Rivanda Mendonça e a comunidade na Sociedade Unificada dos Professores

10h: reunião com lideranças comunitárias de Valéria

14h30: reunião com moradores da Fonte da Pedra Furada

16h: reunião com moradores na Baixa do Camurujipe

19h: reunião com professores universitários

Cláudio Silva (PP)

7h30: entrevista à Rádio Excelsior

9h30: entrevista à Band News

11h: reunião com equipe de campanha

14h: encontro com lideranças comunitárias do subúrbio

18h30: entrevista na TV Band

19h: Unifacs

Da Luz (PRTB)

Manhã: reunião com os vereadores do PRTB

Tarde: entrevista para um site local

Fábio Nogueira (PSOL)

9h: panfletagem no campus de São Lázaro da Ufba

11h: panfletagem no Alto das Pombas com o candidato Clélio Araújo

14h30: panfletagem no Iguatemi com Hilton Coelho

15h: panfletagem no bairro do Calabar com Clélio Araújo

18h: lançamento do livro de Walter Altino, no Ceao

Sargento Isidório (PDT)

10h: entrevista ao jornal A TARDE

14h30: caravana. Concentração no posto BR na estrada da Fazenda Coutos

15h: visita ao bairro da Fazenda Coutos

