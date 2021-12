Veja a agenda dos candidatos à prefeitura nesta quarta-feira

Quarta-feira 14/9

ACM Neto (DEM)

10h - Carreata no Comércio/ Nilo Peçanha/ Barros Reis. Encontro: Av. Contorno - sentido Comércio

17h15 - Caminhada no Alto da Saldanha. Encontro: entrada do Alto do Saldanha

18h - Caminhada no Nordeste de Amaralina. Encontro: fim de linha

19h45 - Lançamento de candidatura de vereador. Local: Fiesta Bahia Hotel

20h45 - Agenda administrativa

Alice Portugal (PCdoB)

9h30 - Entrevista ao Jornal A TARDE

14h - Entrevista a um site; 18h - Encontro de Alice em defesa do SUS

19h - Debate na Unifacs

Célia Sacramento (PPL)

7h20 - Entrevista a um site

9h30 - Agenda administrativa; 11h30 - Entrevista para uma emissora de rádio

13h30 - Gravação do programa eleitoral

16h - Visita aos bairros do subúrbio ferroviário

Cláudio Silva (PP)

9h - Caminhada pela Rótula da Feirinha (Cajazeiras 8) e visita ao Mercado Municipal de Cajazeiras

Tarde - Gravação de programa eleitoral

17h - Visita a Casa do Olodum e o Centro Digital de Memória Olodum

19h - Estará online no Facebook para apresentar propostas de governo

Da Luz (PRTB)

Manhã - Entrevistas a duas emissoras de TV e uma de rádio

13h - Estará online no Facebook para responder perguntas de internautas

Tarde - Entrevista ao Jornal do taxistas

20h30 - Estará online no Facebook para responder perguntas de internautas

Fábio Nogueira (PSOL)

8h - Entrevista a uma emissora de rádio

9h30 - Panfletagem na praça da Piedade

13h - Panfletagem e caminhada do Largo do Tamarineiro ao final de linha do Pau Miúdo

16h30 - Panfletagem no bairro do Calabar

18h - Panfletagem no campus do Canela da Ufba

Sargento Isidório (PDT)

7h - Entrevista a uma emissora de TV

15h - Caminhada da Barroquinha à Baixa dos Sapateiros

20h - Reunião com equipe e coordenação de campanha

adblock ativo