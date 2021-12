"Vamos ter dinheiro para resolver os problemas", diz Da Luz

O candidato do PRTB ao governo da Bahia, Da Luz, garantiu que, se eleito, haverá dinheiro para "resolver os problemas do Estado". "Vamos cortar o número de secretarias de 32 para 10 e vamos ter dinheiro", disse em entrevista concedida na noite desta quarta-feira, 20, ao programa BATV, da Rede Bahia.

Da Luz ressaltou que vai valorizar o funcionário público. "Temos que ter um plano de carreira, não dá para colocar as pessoas por indicações de outros partidos", afirmou. O candidato disse também que vai investir em creches, hospitais e na segurança do Estado. "Vamos fazer uma gestão pública com coerência e consciência para que o povo baiano tenha o retorno dos seus impostos", completou.

Ele se disse esperançoso com a eleição: "Deus me leva a crer que vivemos um novo momento e essa é a hora que o povo quer mudança. Não quer continuar como está, nem como estava".

O programa já entrevistou os candidatos Rui Costa e Paulo Souto. Lídice da Mata, que seria a entrevistada desta quarta-feira, solicitou a mudança, pois está em Brasília para resolver questões do PSB sobre a substituição a Eduardo Campos.

