"Vamos reduzir tributos como o IPTU e diminuir burocracias", diz Major Denice

Candidata à prefeitura de Salvador pela "Coligação que Cuida de Gente" (PT-PSB), a Major Denice Santiago comentou sobre a possibilidade de reduzir impostos para promover a recuperação da economia de Salvador durante sua gestão, na manhã deste domingo, 18.

De acordo com ex-comandante da Ronda Maria da Penha, entre as propostas está a redução do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), cobrado de forma abusiva atualmente pelo município, além de acelerar a concessão de alvarás para estimular investimentos da cidade. Major Denice também promete que, para gerar renda, vai reduzir a carga tributária e desburocratizar a abertura de empresas.

"Vou 'adiantar o lado' de quem quer abrir o próprio negócio, com incentivos fiscais proporcionais à capacidade de pagamento. A Prefeitura precisa investir para ter uma cidade com uma economia dinâmica e forte", afirmou a postulante petista, que também pretende criar zonas de incentivos fiscais para revitalizar bairros da cidade, em parceria com a iniciativa privada e com o governo da Bahia. "Nossa ideia é promover uma evolução urbana em áreas como a Península de Itapagipe, Calçada e Subúrbio", citou.

A Major lembrou que Salvador tem sua economia fortemente sustentada pelo terceiro setor, em especial no comércio varejista e no turismo, e que quase 90% do PIB municipal provém desse setor. "Por isso que precisamos de menos burocracia, de um reforço da parceria institucionais com os diversos setores econômicos, de mais acessibilidade digital, de fomento a uma cultura empreendedora e à inovação tecnológica, além de muito diálogo com os setores da nossa economia soteropolitana", afirmou a candidata do PT.

