"Vamos dar uma cara nova a Salvador", diz Eleusa Coronel, pré-candidata do PSD

A pré-candidata à prefeitura de Salvador pelo PSD, Eleusa Coronel, é a entrevistada da semana na série realizada pelo Portal A Tarde com os concorrentes ao Palácio Thomé de Souza. Formada em administração de empresas pela Faculdade Estácio de Sá e em letras vernáculas com inglês pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Eleusa diz respirar política desde a década de 80, quando teve participação na campanha vitoriosa de Waldir Pires para governador da Bahia.

A partir de então, participou de todas as campanhas eleitorais do marido Angelo Coronel, atual senador com passagem pelos cargos de prefeito de Coração de Maria, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). O congressista havia lançado seu nome à prefeitura soteropolitana, mas desistiu e colocou o nome de Eleusa à disposição do partido.

Nesta entrevista, Eleusa Coronel fala de propostas para Salvador e do seu envolvimento com a política. Uma das fundadoras do programa Assembleia de Carinho, ela conta que trabalhará na cidade, caso eleita prefeita, com olhar para o social.

Acompanhe, a seguir, a entrevista completa:

O que lhe motivou a entrar na corrida pela prefeitura de Salvador?

São 32 anos na vida pública diretamente com Coronel, nesse período eu tive a oportunidade de participar de muitas experiências, principalmente na área social. Então, me sinto preparada para ajudar Salvador, me sinto preparada para fazer o social. Isso foi uma das coisas que me motivou a entrar nessa disputa pela prefeitura.

Atualmente, o PSD caminha com aproximação do PP e Podemos. Você toparia, se lhe fosse oferecido, o cargo de vice na chapa?

No meu radar, está a ideia de ser prefeita de Salvador. Mas eu acredito que se a gente quer o apoio das pessoas e dos partidos, temos que também ter humildade de apoiar as pessoas. Então, nada mais justo do que a gente fazer sempre essa composição, porque o importante mesmo é a união entre os partidos.

Edvaldo Brito, presidente do PSD em Salvador, disse que o partido ainda não bateu martelo sobre um nome na cidade. Disse que ele, inclusive, é uma opção. Como vai lidar com essa discussão no PSD?

Eu vejo tudo isso com muita tranquilidade, porque como eu sempre digo, o importante mesmo é a união em prol de um objetivo maior: Salvador. Até porque eu não serei candidata de mim mesma, temos um grupo, e isso vai ser resolvido com esse grupo.

Caso seja eleita, qual será sua principal bandeira como prefeita da capital baiana?

Isso aí é muito fácil. Na minha cabeça, só tem uma frase, que eu amo, 'cuidar de gente'. Essa é minha principal bandeira. Não dá para a gente saber e ver mais pessoas que passam horas e horas nas filas dos postos de saúde municipais para atendimento, levam meses e meses para uma cirurgia. Muitas mães querem trabalhar, até podem conseguir alguma coisa, mas não têm onde deixar os seus filhos. É importante também a gente fazer um mutirão para conseguir creches e facilitar a vida dessas mães. O meu programa de governo, na verdade, é extenso, mas esses dois focos são os prioritários em minha cabeça, cuidar de gente.

O que pensa como solução para o problema do desemprego na cidade?

Isso é um assunto muito complexo, é um problema que atinge não só Salvador, mas o Brasil inteiro. Nós temos um plano para isso, acreditamos que incentivar o comércio através da redução de impostos ISS e IPTU para cada novo posto de trabalho gerado seja uma boa opção, um caminho que a gente pode tentar também essa questão do desemprego.

Como avalia a gestão do prefeito ACM Neto?

São 32 anos de vida pública junto com Angelo Coronel, rodando essa Bahia inteira. Então, a gente sempre se resguarda nesse quesito de falar alguma coisa sobre as administrações, e não vai ser diferente em Salvador. Uma coisa é certa, está sendo uma boa administração, mas eu acho que ele esqueceu a parte das pessoas, de dar dignidade às pessoas mais carentes, que precisam do serviço público. Esse vai ser muito meu foco, cuidar de gente. É isso que a gente quer e que vamos fazer. Vamos dar uma cara nova a Salvador, terá uma nova história.

