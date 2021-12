"Vamos continuar trabalhando", diz Geraldo Jr. após pontuação em pesquisa

O presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior (SD), é otimista ao avaliar a pesquisa de intenção de votos feita pelo instituto Real Time e divulgada nesta segunda-feira, 9, pela RecordTV Itapoan.

No primeiro cenário, em que Bruno Reis (DEM) é colocado como pré-candidato do grupo do prefeito ACM Neto (DEM), ao qual o vereador pertence, Geraldo Júnior está em 7º lugar entre nove nomes, com 3%. No cenário em que Bruno Reis é substituído por Leo Prates como pré-candidato da base governista, o presidente do Legislativo aparece em 4º, com 6%.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o vereador atribuiu os índices ao trabalho feito na Câmara. "Temos feito o trabalho de aproximar o cidadão do Legislativo. O resultado dessa pesquisa me deixa muito feliz, porque não tenho dito e não sou ainda pré-candidato, meu nome está sendo ventilado devido às movimentações que tenho feito, pela criação deste bloco partidário”, disse, fazendo referência ao grupo integrado por SD, MDB, PSC e PTB.

O objetivo do bloco é lançar um candidato na corrida pela prefeitura de Salvador, e o nome cotado internamente é o do presidente da Câmara. “Tenho dito que este bloco partidário não é contra A ou B no processo político. Ele é a favor da cidade. Com a formação desse bloco, estes quatro partidos querem ser ouvidos”.

Geraldo Júnior lembra que começar a corrida eleitoral com baixo índice não significa, necessariamente, baixo potencial para o pleito, e lembrou o caso do ex-prefeito João Henrique. "Vejo de forma muito positiva a aparição do meu nome nesta pesquisa, na estimulada, na espontânea. É uma prova que a sociedade tem reconhecido o que a gente tem feito como vereador da cidade. A gente vai continuar trabalhando a cada dia para que esse processo se torne mais real. Quero lembrar que em uma eleição, João Henrique aparecia com apenas 1% nas pesquisas e acabou se elegendo prefeito da cidade. Isso fica como sinal daquilo que a gente quer para a nossa capital”, disse.

adblock ativo