"Vamos concluir o metrô", garante Pelegrino

As soluções para acabar com os congestionamentos em Salvador foram as principais questões levantadas pelo candidato a prefeito da cidade, Nelson Pelegrino (PT), em entrevista na manhã desta quinta-feira, 18, ao programa Balanço Geral, da TV Itapoan.

O prefeiturável garantiu que, se eleito, vai concluir a construção da linha 1 do metrô - que já se arrasta por 12 anos - , e vai passar por Pirajá até chegar em Cajazeiras, e fazer a linha 2, passando pelo Iguatemi e pela Paralela. "Os recursos já estão assegurados. Teremos R$ 1.250 bilhão do governo federal e R$ 600 milhões do estadual. O metrô será subsidiado pelo Estado", disse.

Os trens também serão revitalizados. Novas linhas vão chegar até o Terminal da França, a Avenida San Martin e o Iguatemi, com projetos para irem até Candeias e Camaçari.

Intervenções em 12 pontos críticos da cidade como o Iguatemi, o Lucaia e a Avenida Antônio Carlos Magalhães e a construção da Avenida 29 de Março, ligando a Paralela à BR-324, passando por Cajazeiras, estão entre os projetos do candidato para melhorar o trânsito na capital baiana.

Com tantas obras previstas, Pelegrino assegurou que terá recursos financeiros dos governos federal e estadual, já que "Salvador não tem dinheiro para andar com as próprias pernas", afirmou.

Orla de Salvador - "Involuímos para o tempo do isopor", ressaltou o candidato ao falar sobre a orla da cidade com o fim das barracas de praia. Ele prometeu construir novos quiosques iguais aos do Rio de Janeiro, que funcionam na calçada.

O projeto englobaria toda a cidade, com a requalificação das orlas da Ribeira e da Suburbana, e o projeto Orla Atlântica, que iria revitalizar desde o início da Barra até Stella Maris.

Esta foi a segunda entrevista de um prefeiturável no programa. Na quarta-feira, 17, o candidato do DEM, ACM Neto, foi entrevistado no Balanço Geral.

