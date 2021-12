Valores de doações das campanhas na Bahia só serão divulgados hoje

Dois dos três principais candidatos ao governo da Bahia declararam ter arrecadado, juntos, cerca de R$ 8,1 milhões, na segunda prestação de contas de campanha, feita até o último dia 2 de setembro. Na primeira parcial, os três primeiros colocados nas pesquisas anunciaram uma arrecadação de R$ 3,96 milhões.

Os dados relativos à segunda parcial, incluídos os doadores das campanhas, só serão divulgados neste sábado, 6, pela Justiça Eleitoral. Os valores, porém, foram antecipados pelas coordenações de campanha de Paulo Souto e Lídice da Mata. O único partido que não informou à reportagem arrecadação e gastos foi o PT, do candidato Rui Costa.

Souto declarou ter arrecadado R$ 5,6 milhões na segunda parcial da prestação de contas, de acordo com sua coordenação de campanha. Anteriormente, havia informado uma receita de R$ 1,55 milhão. Já as despesas passaram de R$ 480.870 para R$ 4,2 milhões.

Lídice da Mata (PSB), por sua vez, anunciou agora uma arrecadação de R$ 2,5 milhões. Na primeira parcial, o valor foi de R$ 1,4 milhão. As despesas evoluíram de R$ R$ 866.261 para R$ 1.780.777, conforme a coordenação de campanha.

A candidata do PSTU, Renata Mallet, também aumentou a arrecadação, de R$ 22 mil para cerca de R$ 28 mil. De acordo com sua assessoria, as despesas equivalem à receita, assim como foi contabilizado na primeira parcial das contas. Os doadores, mais uma vez, são militantes ou simpatizantes, alguns deles professores universitários.

Marcos Mendes (PSOL) e Da Luz (PRTB) entregaram novamente a prestação de contas sem o lançamento de receitas ou despesas.

Presidenciáveis

A Construtora OAS, o frigorífico JBS e a Construtora Andrade Gutierrez são os três principais financiadores da campanha até o momento, de acordo com a segunda prestação parcial de contas apresentada pelos candidatos à Justiça Eleitoral.

Juntas, as três empresas doaram quase R$ 64 milhões, ou seja, 39% do total de recursos que entrou na contabilidade oficial dos três principais concorrentes ao Palácio do Planalto

As doações das três maiores beneficiaram principalmente a presidente Dilma Rousseff (PT), que disparou no ranking de arrecadação. Depois de sair atrás de Aécio Neves (PSDB) no primeiro mês de campanha, ela se recuperou na segunda parcial da prestação de contas, cujo prazo para entrega se esgotou na terça-feira.

No total, a petista já arrecadou R$ 123,6 milhões até agora - cerca de cinco vezes o valor declarado pelas contas da campanha presidencial do PSB, partido de Marina Silva, sua principal adversária. Dilma arrecadou sozinha mais da metade dos cerca de R$ 200 milhões declarados por todos os presidenciáveis nas duas parciais entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) antes das eleições.

Em segundo lugar vem Aécio, com R$ 44,5 milhões. Marina Silva não tem registros de doações em seu nome, pois sua candidatura ainda precisa ser deferida pelo TSE.

O total arrecadado na conta do ex-candidato do PSB Eduardo Campos e em seu comitê chega até agora a R$ 24 milhões.

A OAS é a líder no ranking de doações, com R$ 26,1 milhões repassados nos três primeiros meses de campanha. A principal beneficiária foi Dilma, que recebeu 77% do total.

adblock ativo