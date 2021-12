Usuários do Twitter reclamam do uso de spam sem autorização pelos candidatos

Os usuários do Twitter têm reclamado bastante de spams (mensagens eletrônicas enviadas em grande quantidade para diversos destinatários, geralmente com viés publicitário) enviados por candidatos às eleições 2010 nesta reta final da campanha eleitoral na internet.

Um exemplo é o candidato Ivair Nogueira que disputa vaga para deputado federal por Minas Gerais, que enviou spam para um internauta morador de Goiás, demonstrando desconhecimento de seu eleitorado. No twitter, o eleitor que recebeu a mensagem (@marcellusbr) não deixou passar a oportunidade de criticar a iniciativa: "@Eleitor_2010 Candidato a Dep. Estadual por MG Ivair Nogueira enviando spam não-autorizado por e-mail. Eu voto em GO deputado e não em MG!"

Outro caso inusitado é o do candidato a deputado federal de Minas Gerais, Alex Lombello Amaral. No Twitter, em resposta a um eleitor que criticou o envio indiscriminado de e-mails de sua parte, Alex defendeu o spam, alegando que ele não polui e é gratuito: "lombelloamaral @Eleitor_2010 O spam não suja, não polui, é gratuito, e ao contrário do q vc diz, só uns três reclamaram, e dezenas gostaram e retwittaram.

Com respostas sarcásticas, os usuários do Twitter responderam a Alex: "verderramos @Eleitor_2010 Não sei quanto aos demais, mas o @lombelloamaral, nem me mandou e-mail, mas já perdeu meu voto!"; "arthurius_maxim RT @lombelloamaral: @Eleitor_2010 O spam não suja, não polui, é gratuito, e ao contrário do q vc diz,(...)//Isso vc verá nas urnas..Zé Mané"; setesete77 "SPAM é sempre odioso. "não polui", muito boa essa seu @lombelloamaral. uma ignorância quase ingênua".

adblock ativo