Uso da imagem de Aécio gera polêmica entre Otto e Geddel

A assessoria jurídica da campanha do candidato ao Senado pelo PMDB, Geddel Vieira Lima, negou ter entrado com representação na Justiça Eleitoral para desvincular a imagem do peemedebista do presidenciável Aécio Neves (PSDB).



Neste domingo, 14, a assessoria do também candidato ao Senado Otto Alencar (PSD) havia divulgado que sábado o juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Francisco Oliveira Bispo, negou o pedido de Geddel para impedir uso de imagem de Aécio no programa eleitoral de Otto.



Segundo entendimento da assessoria do candidato do PSD, o objetivo de Geddel é "desvincular seu nome de Aécio Neves". Por estar em terceiro lugar em pesquisas recentes, Aécio estaria "sendo abandonado por seus aliados". Ele caiu nas pequisas, após a entrada da candidata Marina Silva (PSB) na disputa presidencial.



No programa eleitoral de Otto, uma apresentadora empurra uma placa com os nomes de Geddel e de Aécio para o canto da tela. Em seguida, afirma: "Acabou o programa do candidato a senador de Aécio. Agora vai começar o programa do senador de Lula".



O peemedebista disputa a eleição na chapa do candidato ao Palácio de Ondina pelo DEM, Paulo Souto, cujo partido é aliado de Aécio.



"Na petição, os advogados utilizaram o argumento de que a campanha de Otto tinha o intuito de degradar e difamar a sua imagem. Enquanto Geddel procura esconder Aécio, Otto abusa na apresentação da candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff (PT)", frisou a assessoria do candidato da chapa de Rui Costa (PT).



Na pesquisa do Ibope divulgada na última quinta-feira, Geddel está na liderança com 36%, contra 27% de Otto. Na comparação com a anterior, Geddel cresceu 1% e Otto 10%.



Layout



A assessoria de Geddel informou que "sob a autonomia que possui para agir junto à Justiça Eleitoral", entrou com representações contra a propaganda do adversário por utilizar "indevidamente" layout exclusivo do programa do peemedebista.



"Em momento algum houve questionamento de conteúdo veiculado, mas sim, repita-se, da usurpação, por truncagem, do layout da propaganda. Informações contrárias ao que verdadeiramente ocorreu, são totalmente inverídicas", destacou a assessoria.



A reportagem procurou o candidato do PMDB, mas, até o fechamento desta edição, ele não retornou às ligações. Segundo a assessoria, ele estava em campanha por ciudades do interior do estado.

