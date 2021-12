Urnas para votação serão transportadas neste sábado

As urnas para a votação deste domingo, 07, serão colocadas a partir das 14 horas desta sexta-feira, 05, nos carros dos Correios para serem levadas, a partir de amanhã (sábado) aos locais de votação, segundo informações do O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Nessa eleição, os Correios será a empresa responsável por montar a logística do transporte, com a distribuição e recolhimento das urnas eletrônicas, das 20 Zonas Eleitorais de Salvador, além dos municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna. Nas outras cidades do interior, o trabalho será definido pelos Cartórios das Zonas Eleitorais.

Os veículos levando os equipamentos saem do Centro de Apoio Técnico do TRE-BA (CAT), localizado em Porto Seco Pirajá. Para garantir a segurança e integridade da distribuição dos equipamentos, 500 alunos a oficiais da Policia Militar da Bahia (PM-BA) irão participar dos roteiros de transporte.

