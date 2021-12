Urnas já começam a ser entregues nas zonas eleitorais

Os carros dos Correios iniciaram na manhã deste sábado, 27, o transporte das urnas eletrônicas para os locais de votação em Salvador. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), os equipamentos deixaram do Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, em Porto Seco de Pirajá por volta das 7h.

Em Salvador, serão utilizadas 4.907 urnas eletrônicas para as 20 Zonas Eleitorais da Capital. Assim como no primeiro turno, alunos e oficiais da Polícia Militar da Bahia acompanham as equipes dos Correios para garantir a seguranças dos equipamentos no trajeto.

Ilhas - Nas Ilhas de Maré, Bom Jesus dos Passos e Frades, o transporte será feito por duas embarcações que partiram da Bahia Marina, Avenida Contorno, no Comércio, após o sorteio das quatro urnas da votação na Av. Paralela, que aconteceu às 9h. As ilhas integram a 4ª Zona Eleitoral, em Salvador, onde serão utilizadas 22 urnas, 14 para seções e oito de contingência.

