Urnas eletrônicas já foram entregues em todo o estado

Todas as urnas utilizadas na Bahia para as eleições deste domingo, 7, já foram entregues às zonas eleitorais até 16h, horário limite estipulado pelo TRE-BA. A entrega ocorreu de forma tranquila, de acordo com informações do órgão, exceto na Ilha de Maré, onde pescadores impediram a entrada da máquina. Os moradores protestaram contra as campanhas políticas e a favor do voto nulo.

Em todo o estado, serão utilizadas 37 mil urnas eletrônicas. Os equipamentos foram entregues pelos Correios, empresa que também vai recolher as máquinas após o pleito em Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista. Nos outros municípios, o transporte é realizado pelos Cartórios das zonas eleitorais.

