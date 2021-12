Urnas começam a ser distribuidas neste sábado

Neste sábado, 6, as urnas de votação começaram a ser transportadas para os locais de votação espalhados pelos municípios da Bahia. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) na última sexta-feira, 5, os equipamentos foram colocados nos carros dos Correios para que a entrega fosse feita na manhã de sábado.

Os veículos carregados com as urnas saem do Centro de Apoio Técnico do TRE-BA, que fica no Porto Seco Pirajá e segue para as 20 zonas eleitorais da Capital e para o interior do Estado.

Segundo o TRE, para garantir a segurança da distribuição dos equipamentos, 500 alunos a oficiais da Policia Militar da Bahia (PM-BA), estão participando dos roteiros de transporte.

Ilha - Com o objetivo de atender eleitores da Ilha de Maré, Ilha Bom Jesus dos Passos e Ilha dos Frades, áreas da 4ª Zona Eleitoral, em Salvador, serão utilizadas 22 urnas, 14 para seções e oito de contingência. O transporte será feito por duas embarcações que sairão da Bahia Marina, Avenida Contorno, bairro do Comércio, após o sorteio das quatro urnas da votação Paralela.

