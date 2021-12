Último ato de campanha de Haddad reúne artistas e militantes em Salvador

O candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT), realizou na tarde desta sexta-feira, 26, uma caminhada em Salvador. O ato, intitulado de “Caminhada da Paz”, começou por volta das 15h, no monumento das Gordinhas, em Ondina, e seguiu reunindo milhares de pessoas em direção à Barra.

A ação contou com a presença de artistas como Daniela Mercury, Magary Lord, Armandinho, Vovô do Ilê, Negra Jhô e Márcia Short. Alguns deles também chegaram a gravar vídeos convidando a população para comparecer. O presidenciável saiu em um caminhão acompanhado por trios elétricos. O ato conta com a presença do governador Rui Costa, a senadora Gleisi Hoffman e outros apoiadores.

Em meio à caminhada, Haddad demonstrou confiança ao falar do resultado da votação. "Está acontecendo uma grande reviravolta nestas eleições, começou por São Paulo, minha cidade, e tenho certeza que vamos ganhar neste domingo", declarou.

Sobre o crescimento apontado na última pesquisa do Instituto de pesquisa DataFolha, o candidato afirmou que na Bahia pretende ultrapassar os 60% e chegar até os 70%.

Ele também atribuiu a redução das intenções de voto ao adversário Jair Bolsonaro (PSL) ao escândalo das fake news no Whatsapp, denunciado em reportagem do jornal Folha de São Paulo, e à sua ausência nos debates. "O povo descobriu que ele mente e foge. Ninguém gosta de homem frouxo e mentiroso", afirmou.

Sobre o possível apoio do ex-candidato, Ciro Gomes (PDT) assegurado pelo próprio presidente do partido, Haddad disse que espera subir em torno de 4 pontos nas urnas.

Presente no ato, a cantora de axé, Daniela Mercury disse que fazer campanha política é algo incomum para ela, mas que o atual cenário a fez mudar de ideia. Ela também defendeu que o PT esteja realizando uma mudança de base.

"Estamos lutando contra um candidato cujo discurso não condiz com um país livre e democrático. Acredito que o Haddad seja um caminho novo. O PT já está fazendo a sua autocrítica, sendo cobrado pela sociedade para fazer isso", explicou Daniela Mercury.

O senador baiano eleito Jaques Wagner (PT) disse que a eleição virou um "plebiscito entre democracia e barbárie" e relacionou a subida de Haddad à resistência contra Bolsonaro. "É raro ver uma militância tão grande quanto esta. Não é pelo PT. As pessoas estão saindo de casa para não ver um mal maior", assegurou.

Ainda em Ondina, Haddad assinou um manifesto do movimento negro contra o racismo. A caminhada na Bahia encerra a campanha eleitoral de Fernando Haddad. À noite, ele ainda participa de uma sabatina promovida por uma rede de televisão baiana.

Último ato de campanha de Haddad reúne artistas e militantes em Salvador

