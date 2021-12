UFRB movimenta economia do território

A pensão nasceu no início da década de 80, lembra a Tia Rosa. A ideia de Rosa Alexandrina do Carmo, 71 anos, era oferecer alimentação e hospedagem para trabalhadores vindos de diversos lugares da Bahia para a construção da Barragem de Pedra do Cavalo. Moradora de Cachoeira desde os 8 anos de idade, lembra da movimentação para represar 4.6 bilhões de metros cúbicos do Rio Paraguaçu como o período de maior atividade econômica na cidade até a instalação da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) na região em 2005.



“Está tudo mudando muito rápido por aqui”, avalia Tia Rosa. Após cinco anos do início das atividades, ela já está começando a perder os primeiros hóspedes da nova fase. “Tem uma menina que já vai fazer quatro anos aqui comigo. Vai se formar em história agora”, conta, com um ar de saudosismo.



Percebendo o aumento na demanda, ela aproveitou para investir no negócio. Aumentou a quantidade de camas, comprou guarda-roupas. Atualmente não atende apenas os estudantes, mas reconhece que eles são hóspedes especiais para ela. “Para os meninos eu cobro até menos que o normal”, diz. Alguns profissionais que estão trabalhando no projeto do estaleiro ficam hospedados com ela.



O comércio, que foi impulsionado pela chegada de centenas de novos moradores, explica por que os prefeitos da região disputaram tanto a presença de um dos campus da universidade.



Apesar da presença da UFRB, a economia de diversas cidades da região é dependente do poder público municipal, que por sua vez depende dos repasses de recursos do governo do Estado e da União. Atividades econômicas como a produção de laranja, limão e mandioca não foram capazes de substituir o papel exercido pela produção do fumo. Nos últimos anos, chegaram cinco indústrias calçadistas, instaladas na cidade de Cruz das Almas, que nas margens da BR-101 aproveita a localização privilegiada em relação a outras cidades do Recôncavo.



