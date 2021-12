Twitter lidera gafes eleitorais on line na campanha 2010

A utilização massiva da internet foi uma das novidades da campanha eleitoral de 2010. Como experiência piloto em pleitos nacionais, o uso pioneiro carrega os deslizes característicos de uma primeira tentativa. No twitter foi onde as gafes cometidas pelos candidatos ficou mais evidente.

Entre os que demonstraram não dominar a etiqueta virtual do uso da ferramenta, o presidenciável José Serra (PSDB) pode ser considerado o autor da gafe do ano. Em 29 de agosto, Serra divulgou em seu perfil no microblog uma mensagem convocando “os nordestinos que vivem em São Paulo” a “enviarem cartas aos parentes do Nordeste contando do seu governo”. Em resposta irônica, alguns de seus seguidores postaram no microblog que, “além de cartas, os nordestinos de São Paulo podem mandar e-mails para os seus parentes do Nordeste pedindo voto” e que poderiam “pedir voto pelo twitter também” e “pelo telefone”. A fala do tucano deixou entre os seus seguidores a desconfiança em relação a crença dele de que os nordestinos não saberiam usar ferramentas da internet.

Marina Silva (PV), evangélica, e que em 14 de setembro atingiu a marca de 200 mil seguidores no Twitter, também viveu uma saia justa virtual envolvendo questão religiosa, devido a repercussão de seu “tweet” da morte do escritor português José Saramago. Quando soube do falecimento de autor, Marina publicou em seu perfil no twitter: “Morre José Saramago. O mundo perde um grande escritor e os países da língua portuguesa, o nosso primeiro prêmio Nobel”. Alguns de seus seguidores criticaram a postagem da ex-senadora pelo Acre, com as mensagens “como podemos lamentar a morte de uma pessoa que blasfemou contra Deus a vida toda?” e “grande escritor é muito subjetivo. Alguém que não respeita a fé alheia não é exatamente um grande escritor”.

A assessoria de campanha da candidata do PV à presidência retwitou as mensagens para que, posteriormente, Marina publicasse sua opinião quanto às declarações dos que criticavam Saramago. Porém, a assessoria não atentou para o fato de, no Twitter, o retweet puro e simples de uma mensagem pode significar concordância com o que foi dito por outra pessoa.

Feedback - Para Lucas Reis, mestrando em Marketing Político pelo POSCOM-UFBA, “nas mídias sociais especificamente, você tem a questão de que uma gafe acaba sendo replicada e reapropriada. O problema é que os feedbacks às vezes são muito rápidos. O candidato tem um insight ou recebe uma provocação e tenta dar uma resposta de forma muito rápida e acaba não pensando em como aquilo pode ser interpretado”.

Outro caso que gerou repercussão na internet foi o de Aluizio Mercadante. Líder do PT no Senado, Mercadante havia publicado em seu Twitter que deixaria o cargo em caráter “irrevogável”. Depois, voltou atrás em sua decisão. “Aquilo pegou mal”, analisa Lucas, “mas depois teve um processo de, primeiro, minorar aquele impacto, e depois, fazer as pessoas olharem para outras coisas. Aquilo em que ele é bom. Então, ele disse que ia deixar de ser o líder de governo, não deixou por um pedido direto do presidente Lula, que o queria apoiando na mudança do país. E foi esse posicionamento que ficou. Além disso, Mercadante realizou um processo de gestão de crise e conseguiu desconstruir a má impressão que resultou da postagem. Depois, ele fez quase 15 tweets tentando explicar o ocorrido”, pondera Lucas.

Especialista em campanhas on line, Lucas Reis considera pequeno o número de gafes cometidas na internet durante a campanha, mas ainda não sabe precisar o quanto os deslizes influenciam na decisão de voto dos eleitores. “A rede social que tem sido usada de forma mais consistente pelos candidatos é o próprio twitter. Quanto à quantidade de tweets que os candidatos fizeram, você teve quatro, cinco, no máximo dez gafes de todos juntos. Agora, só vai se saber se isso teve algum impacto, especificamente, nas urnas. A questão é, será que isso, para quem já estava inclinado a votar em Serra, vai fazer o eleitor deixar de votar? ninguém tem essa resposta”.

Candidatos baianos - O uso do Twitter pelos candidatos da BA nas eleições 2010 tem sido subaproveitado na visão de Camilo Aggio, professor pesquisador e especialista em campanhas on line. “A utilização tem sido muito pobre. Basicamente, os candidatos baianos usam o Twitter para expressar o seu estado de humor e espírito, a exemplo de Geddel, que é uma grande ilustração disso”, afirma Camilo.

Entre os governadoráveis, uma situação que gerou certa repercussão no microblog foi um comentário de Geddel sobre o filme “O Expresso da Meia-Noite”, de Alan Parker. Ao comentar o filme por conta de um seguidor seu que fazia indicações de obras cinematográficas, Geddel acabou elogiando uma cena de masturbação que ocorre na película.

Camilo vê o comentário de Geddel como algo desnecessário, dada à visibilidade dos candidatos no Twitter durante a campanha. “O destaque daquela cena por um candidato em meio a uma campanha eleitoral, que tem que trabalhar a administração de sua imagem, sua visibilidade, - por mais que ele a admire -, pode ser considerada não apenas polêmica, mas, talvez, não bem-vinda”.

Senadores - Para o especialista, Lídice da Mata e Walter Pinheiro, postulantes ao Senado pelo PT, também se enquadram entre aqueles que não aproveitaram todo o potencial do microblog. “Eles usam o Twitter basicamente para dizer para onde vão e o que falaram em eventos de campanha. Demonstram pouca preocupação em dialogar com o eleitor para levá-lo a uma seção de vídeos específica, por exemplo, em que ele pudesse ser esclarecido sobre matérias polêmicas, como as cotas raciais”, esclarece Camilo.

Nesta reta final de campanha, os candidatos baianos têm usado o Twitter principalmente para atacar os adversários e para se defenderem de ataques, especialmente os postulantes ao Senado.

