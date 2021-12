Os candidatos ao governo da Bahia Da Luz, Marcos Mendes, Lídice da Mata, Rui Costa e Paulo Souto participam nesta segunda-feira, 29, do debate promovido pelo projeto Vota Bahia, uma parceria entre os grupos A TARDE, Aratu e Metrópole. O objetivo é discutir as propostas dos postulantes ao Palácio de Ondina faltando seis dias para a eleição, no domingo, 5.

O evento acontece no estúdio da TV Aratu com transmissão ao vivo a partir das 22h15 (veja no player acima) na TV, no Portal A TARDE e nos sites da Aratu e da Metrópole. Já às 10 horas haverá imagens de bastidores. A cobertura completa será publicada na edição de terça, 30, do jornal A TARDE e nos telejornais da TV Aratu e programação da rádio Metrópole.

Sabatinas A TARDE

Durante o mês de setembro, os candidatos Paulo Souto, Lídice da Mata, Marcos Mendesos e Rui Costa foram entrevistados individualmente por jornalistas nas Sabatinas A TARDE. Se você quer ver ou rever uma delas, escolha o cndidato e clique play:

Da Redação TV Aratu promove debate com candidatos ao governo; veja

Da Redação TV Aratu promove debate com candidatos ao governo; veja

Da Redação TV Aratu promove debate com candidatos ao governo; veja

Da Redação TV Aratu promove debate com candidatos ao governo; veja

adblock ativo