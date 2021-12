TV Aratu é a 3ª emissora a cancelar o debate de candidatos em Salvador

A afiliada do SBT em Salvador, a TV Aratu anunciou nesta quarta-feria, 14, o cancelamento do debate entre os candidatos à prefeitura que seria realizado no próximo dia 30. A justificativa é que, com a quantidade de candidatos, que totalizam nove postulantes, torna-se inviável cumprir todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.

Seguindo TV Bahia (Globo) e Record Bahia, a TV Aratu torna-se a terceira emissora de televisão de sinal aberto da capital baiana que decide não realizar o debate, sob protestos de alguns candidatos, que veem os cancelamentos como falta de espaços para confronto de ideias e propostas.

Em live realizada há pouco, o candidato Celsinho Cotrim (Pros) disse que está estudando entrar com uma ação jurídica contra as emissoras de rádio e televisão que estão “se esquivando e boicotando a possibilidade de candidatos à prefeitura de Salvador apresentarem propostas para a sociedade soteropolitana”.

Em nota para a imprensa, a assessoria de comunicação da candidata do PT, Major Denice Santiago, lamentou decisão. “A Major Denice acredita que o cancelamento de debates é um prejuízo para o processo eleitoral, pois impede a comparação, pela população, das propostas dos candidatos que colocam-se à disposição para governar Salvador.”.

Para o candidato do Pros, João Carlos Bacelar, tratam-se de “manobras”. Estas manobras estão se tornando comuns para beneficiar determinados candidatos. O que é inadmissível. Assim que acabar o processo eleitoral, vou levar este assunto ao Congresso Nacional. O parlamento precisa analisar a conduta das emissoras de TVs, que são concessões públicas”, avaliou.

Record Bahia

Primeira a cancelar debates entre os postulantes à prefeitura de Salvador, a emissora Record Bahia comunicou às assessorias dos candidatos, no dia 6 deste mês, a “falta de segurança” para realizar o encontro, que aconteceria no último dia 12.

Em nota, a emissora informou que, após “consultar uma comissão de médicos e de técnicos em medicina do trabalho”, houve o entendimento de que “não há condições de promover o encontro com segurança”.

TV Bahia

No último sábado, 10, a Rede Bahia de Televisão, afiliada da Rede Globo, anunciou o cancelamento do debate eleitoral, que estava previsto para o dia 31 de outubro. Em comunicado, a emissora alegou preocupações com questões sanitárias.

"Em função das questões sanitárias e dos desafios impostos pela pandemia do Novo Coronavírus informamos que não realizaremos o debate do primeiro turno com os candidatos a prefeito de Salvador. A medida é necessária uma vez que não conseguiríamos salvaguardar todos os envolvidos no processo, tanto os nossos funcionários quanto as equipes da campanha eleitoral", informou a nota

Com protestos de parte dos candidatos, o prefeito de Salvador, ACM Neto, padrinho político do candidato e atual vice-prefeito, Bruno Reis, disse que o cancelamento é um “direito das emissoras”.

“Cada emissora tem o direito de fazer a análise sobre a conveniência de realizar ou não. Não há nenhuma lei no Brasil que obrigue emissora a realizar debate. Vai de acordo com a análise de cada veículo e existe algo chamado coronavírus que está aí e exige que todos cuidados sejam tomados".

Veja a nota da TV Aratu na íntegra:

A propagação das fakes news tomou o dia a dia da política do país levando o Congresso Nacional a criar um a CPI e a debater projeto de lei para tentar coibir a exurrada de notícias falsas. E para os parlamentares baianos que estão no front dessa batalha parlamentar o “jornalismo profissional” é um das principais armas que deve ser usadas em busca da verdade.

Seguindo as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades médicas e as normas adotadas pela empresa, a TV Aratu procurou alternativas para realizar um debate com quatro candidatos a prefeito de Salvador melhor colocados na pesquisa Ibope.

A proposta era que os outros candidatos com representatividade parlamentar participassem de mais uma rodada de entrevistas. O candidato Celso Cotrim foi o único que não concordou e informou que acionaria a Justiça Eleitoral, caso houvesse debate nesse formato proposto.

Desta forma, para preservar a saúde dos colaboradores, dos candidatos e dos assessores, a Aratu decidiu não realizar o debate Linha De Frente, neste ano de 2020.

