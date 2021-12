TSE: Wagner arrecada R$ 8 milhões a mais na segunda prestação de contas parcial

Jaques Wagner (PT) foi o candidato ao Governo da Bahia que mais arrecadou recursos de acordo com a segunda prestação de contas parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados divulgados nesta segunda-feira, 06, no portal do TSE, revelaram que governador candidato à reeleição arrecadou R$ 9.622.150,00 — cerca de R$ 8 milhões a mais que na primeira prestação de contas, divulgada em 6 de agosto.



Wagner é seguido por Paulo Souto (DEM), que arrecadou R$ 5.645.217,16, e Geddel Vieira Lima (PMDB), que declarou receita de R$ 1.635.945,45. Entretanto, Souto foi o único dos seis candidatos ao governo que recebeu doações pela internet, um total de R$ 3.081.102,30. No quesito despesa, o candidato do DEM lidera, com gastos no valor de R$ 5.162.072,73. Wagner gastou R$ 4.560.590,62 e Geddel, R$ 1.673.799,01.

