TSE recalcula horário eleitoral e Dilma perde 24 segundos

O tempo de cada coligação partidária no horário eleitoral gratuito foi revisto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o novo cálculo, divulgado nesta quarta-feira, 6, a presidente Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição, perdeu 24 segundos. Os adversários Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) ganharam mais 4 e 14 segundos, respectivamente.

Com a decisão atual, Dilma terá 11 minutos e 24 segundos, Aécio Neves com 4 minutos e 35 segundos e Eduardo Campos com 2 minutos e 3 segundos. Em julho, o TSE tinha divulgado uma divisão preliminar do tempo de propaganda eleitoral, mas os partidos contestaram a proposta, que foi revista.

O horário eleitoral entra no ar a partir do dia 19 de agosto. De acordo com a legislação, os candidatos à Presidência podem fazer propagandas às terças, quintas e sábados das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25 no rádio e nos mesmos dias das 13 às 13h25 e das 20h30 às 20h55 na televisão.

