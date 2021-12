TSE diz que 1.151 urnas foram substituídas no País

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na manhã deste domingo, 26, que 1.151 urnas foram substituídas no País até as 11h06 - o que representa 0,27% do total. O Rio de Janeiro teve 221 urnas trocadas e é a unidade da federação com o maior número de trocas. São Paulo aparece em segundo lugar, com 188, e Rio Grande do Sul em terceiro, com 111. Até o momento não foi registrado uso de cédulas de papel.

No primeiro turno foram trocadas 5.012 urnas em todo o País, o que representa 1,15% das 428,8 mil urnas usadas para este pleito. Na primeira etapa das eleições, ocorrida em 5 de outubro, Sergipe foi a unidade da federação que registrou a maioria das trocas em proporção ao total de urnas - segundo o TSE, no Estado nordestino foram trocadas 4,56% delas.

