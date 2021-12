Tributação do país confisca renda, afirma candidato

O candidato à presidência da república pelo PSDC, José Maria Eymael, afirmou nesta sexta-feira, 15, que lutará contra o caráter confiscatório do regime tributário brasileiro.

"O artigo 150 da Constituição assegura que nenhum tributo pode ser tão pesado que impeça uma pessoa de manter sua família ou uma empresa de se desenvolver e crescer", argumenta o candidato, que visitou, na tarde desta sexta, a redação de A TARDE. Segundo ele, o caráter confiscatório é a causa principal da sonegação fiscal.

Eymael, que foi deputado constituinte, disse que esta foi uma de suas contribuições à formulação da Constituição de 1988 - ele apontou que teve 145 propostas aprovadas e integradas ao texto constitucional.

"Mas esta ideia, em particular, não partiu de mim. Em uma audiência pública, ouvi um tributarista baiano, Edvaldo Brito, que pedia que o contribuinte fosse protegido da ferocidade do Fisco", lembrou o candidato.

Ele, que concorre à presidência pela quarta vez após candidatar-se em 1998, 2006 e 2010, diz que o mote norteador de sua campanha este ano é fazer ser cumprida a Constituição.

"A Constituição diz que a saúde e a educação são deveres do estado, mas não observamos isto ser cumprido", disse Eymael. Ele afirma que, quanto aos tributos, não estimula que estes não sejam pagos, "mas quero uma redução que, de outra forma, pode aumentar a arrecadação", aponta.

Campanha

Sobre o cenário atual, Eymael diz não ver nomes para substituir o presidenciável socialista Eduardo Campos (PSB), morto na quarta-feira. "E também não acredito na transferência automática de votos", disse o democrata cristão.

Ele, porém, considera haver um recomeço de campanha. "Os pernambucanos e os brasileiros perderam um líder e um patriota, um homem que harmonizava equilíbrio e ousadia e que tinha vocação de transformador. A pergunta é quem agora encarnaria este perfil", disse o candidato.

Eymael estará hoje em Eunápolis, no sul da Bahia. Ele disse que, pela alteração de agendas devido à morte de Campos, não se encontrará com o candidato do DEM, Paulo Souto, a quem apoia. O encontro deve em 15 dias.

