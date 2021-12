Três vereadores mais votados pouco têm em comum

Os três candidatos a vereador mais votados de Salvador vêm de legendas pequenas, Carlos Muniz (PTN), Hilton Coelho (PSOL) e Tia Eron (PRB). Deles, apenas o psolista é estreante no cargo. O vereador mais votado de Salvador, Carlos Muniz (PTN), exercerá o segundo mandato e obteve 19.9549 votos, quase três vezes o número do pleito anterior. "Minha votação se deve ao trabalho no dia a dia. Não sou um vereador que só aparece nas suas bases eleitorais de quatro em quatro anos para pedir votos. Estou sempre procurando saber quais os problemas dos bairros", afirma.

Defendendo a bandeira da saúde, sua meta agora é aprovar a obrigatoriedade do teste da orelhinha (que detecta problemas auditivos em recém-nascidos) em hospitais, clínicas e postos de saúde do município ou conveniados. No ano passado, Muniz não apresentou nenhum projeto de lei. A maioria dos já aprovados se refere a reconhecimento de utilidade pública de instituições filantrópicas. Peça fundamental nas votações, é apontado nos bastidores da Câmara como o "líder do baixo clero". Com o crescimento da bancada do PTN para seis vereadores aumentará seu poder de barganha.

Faltas e projetos - O servidor público Hilton Coelho ficou conhecido pelo jingle cativante e suas posições incisivas logo da primeira vez em que se candidatou a cargo público. Desde então se candidata com o mesmo jingle em versões recicladas. Após ser candidato a prefeito, em 2008, candidatou-se a deputado estadual em 2010 e obteve 24 mil votos, 20 mil só na capital.

Nas eleições deste ano, Hilton se elegeu com 16.408 votos - o segundo candidato mais votado a vereador. É o primeiro edil eleito pelo PSOL em Salvador. "Foi a campanha do panfletinho contra a placa", resume. "Minha campanha foi feita na base do contato direto. Minha votação foi um sinal de que a população não se conforma com a situação que está aí. Esses mais de 16 mil votos representam uma parcela da população de Salvador que quer mudar a nossa realidade e cansou de ver uma Câmara de Vereadores submissa e apática".

Hilton anuncia que seu mandato será incisivo na cobrança de maior transparência pública e promoção da participação popular na administração municipal. "Teremos na Câmara Municipal um contraponto a tudo que está aí, uma voz dos indignados de Salvador". Entre os projetos específicos, dois prometem gerar polêmica: uma auditoria nas contas da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo uma apuração a fundo da morte do servidor Neilton, e a priorização da construção do trecho do Metrô ligando a Estação Pirajá a Cajazeiras.

Faltas e projetos - A vereadora mais faltosa em 2011 (foi apenas a 35 das 61 sessões da Câmara) foi a terceira colocada na eleição deste ano. Tia Eron (PRB) conquistou 15.590 eleitores. "Essa é a minha quarta reeleição. Ser a primeira do partido e a mulher mais votada, a gente vem fazendo essa média desde a minha primeira eleição." Nas três vitórias anteriores ela teve respectivamente 12 mil, 14 mil e 17 mil votos.

Defendendo políticas voltada para as mulheres, os negros e crianças e adolescentes conseguiu emplacar a versão municipal da Lei Antibaixaria e a instalação do primeiro Juizado de violência contra a mulher. Está para ser votado o projeto de sua autoria que obriga a exibição de fotos de crianças desaparecidas antes de exibição de filmes em cinemas de Salvador. Para o próximo mandato ela pretende aprovar a regulamentação da profissão de trançadeira de cabelo e a revitalização da Baixa dos Sapateiros, estabelecendo ali uma área setorizada de serviços.

