Treinamento de mesário é online

Até 17 de setembro, mesários convocados para o processo eleitoral deste ano podem realizar o treinamento online. Os interessados devem seguir as instruções descritas na carta de convocação e se cadastrar no site indicado pelo TRE-BA (https://mesarios.tre-ba.gov.br/) e utilizar um número de acesso fornecido pela Justiça Eleitoral. Os mesários que escolherem esta opção serão dispensados do treinamento presencial e os que não realizarem o curso, devem agendar nova data.

