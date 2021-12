TRE teme que mais eleitores faltem às urnas no domingo

A Justiça Eleitoral e os partidos políticos estão preocupados com um possível aumento da abstenção do eleitorado neste segundo turno. Ambos preveem uma queda no comparecimento às urnas por causa do feriadão, que para uma parte da população já teve início na quinta-feira, dia do servidor público – no qual não há expediente nos órgãos públicos – e, para a maioria, vai até a terça-feira, Dia de Finados.



No primeiro turno, a abstenção em todo o Brasil chegou a 18,1%. Na Bahia, foi de 21,5% (confira dados no gráfico ao lado). Nas eleições anteriores, a ausência cresceu em torno de 2,5 pontos percentuais entre o primeiro e o segundo turno.

