TRE suspende propaganda do PT com Rui Costa

Uma propaganda do PT foi suspensa pela Corregedoria Regional Eleitoral da Bahia na noite desta terça-feira, 20. A publicidade traz o deputado federal Rui Costa, pré-candidato à eleição para governador, ao lado do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, além de imagens de obras estaduais e federais. O corregedor regional eleitoral da Bahia, juiz Josevando Andrade, acatou a representado do DEM de propaganda partidária irregular.

De acordo com o artigo 45 da Lei 9.096/95, a propaganda partidária deve apenas apresentar os ideias políticos do partido. A decisão tem caráter liminar e segue para julgamento do mérito na Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

