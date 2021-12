TRE recebe mais de 46 mil inscrições de mesários voluntários

Mais de 46 mil mesários se inscreveram voluntariamente para trabalhar nas eleições deste ano na Bahia, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Destes, cerca de 5 mil se cadastraram em um prazo de 13 dias, entre 14 e 27 de julho, período em que foi realizada campanha de divulgação do projeto "Mesário Voluntário".

De acordo com o TRE, ainda é possível se inscrever para colaborar durante o pleito. O cadastro pode ser feito no site do Tribunal, por meio do Disk Mesário [(71) 3373-7273] ou no cartório eleitoral e nos postos do TRE nos SACs.

Quem for mesário tem direito a dois dias de folga no trabalho, além de auxílio alimentação. A atuação também serve como critério de desempate em concurso público, quando previsto no edital do certame.

adblock ativo