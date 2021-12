TRE prevê emissão de 6 mil documentos no último dia do prazo para tirar 2ª via

Uma grande fila se formou na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), desde a madrugada desta quinta-feira, 30, último dia para retirada da 2ª via do título de eleitor. Segundo informações do órgão, cerca de 6 mil documentos devem ser emitidos até as 18h.

De acordo com a assessora de imprensa do TRE-BA, Cezaltina Lélis, como hoje é a última oportunidade para quem ainda não solicitou a 2ª via do título, o número de eleitores dobrou em relação a quarta-feira, 29. "Ontem emitimos cerca de 3 mil títulos. Com o movimento de hoje, esse número vai dobrar", afirma.

Ainda segundo Cezaltina, apesar do grande movimento, o eleitor será bem atendido pelos servidores do órgão. "Mesmo com a grande quantidade de pessoas na fila, temos capacidade para atender todos. Cada atendimento dura em torno de 10 a 15 minutos", conclui.

Primeiro a chegar na fila nesta quinta-feira, o porteiro Josevaldo Gomes afirma que está na segunda tentativa de retirar o documento."Cheguei a vir em um outro dia, mas não consegui por causa da fila. Desta vez, cheguei às 2h30 e fui o primeiro", destaca.

Ação - Na última sexta-feira, o Partido dos Trabalhadores (PT), protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo Tribunal Federal (STF) reveja a exigência de apresentação de dois documentos para votar, pedindo que o eleitor, assim como nas últimas eleições, possa votar com apenas um documento de identificação com foto.

Nesta quarta-feira, sete dos dez ministros do STF já votaram contra a exigência também do título. A votação foi interrompida pelo ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para fazer uma análise. A previsão é que o julgamento seja retomado ainda nesta quinta-feira.

* Com informações de Paula Pitta, do A Tarde On Line

